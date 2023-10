Grez-Doiceau : le dossier de la nouvelle école de Pécrot à l’examen

En avril 2019, Alain Clabots, alors bourgmestre, déclarait: "À l’école communale de Néthen, le nombre d’élèves ne cesse de diminuer d’année en année. Aujourd’hui, nous sommes à 32 élèves pour six années. Cela pourrait descendre à 27 élèves. À Pécrot, une demande réelle existe pour développer un pôle scolaire communal, et un vrai nouveau projet pédagogique alternatif nous a été présenté par l’équipe enseignante. Concrètement, les élèves de Néthen seraient transférés dans de nouveaux locaux à Pécrot pour y développer une école “nature”. Le site actuel serait donc agrandi avec un nouveau bâtiment pour un montant estimé entre 500 000 € et 600 000 €. La désignation de l’auteur de projet sera (prévue) dans la modification budgétaire qui sera présentée au prochain conseil communal. Ensuite, il faudra s’attaquer à la partie subside, au permis d’urbanisme et à la construction du bâtiment. Ce ne sera donc pas pour tout de suite et je ne me prononcerai pas sur une éventuelle date de fin des travaux. Mais au moins, les objectifs sont bien clairs".

Et depuis, Pécrot attend… Et forcément, quand on apprend que le chantier va débuter à Grez centre, sur les réseaux sociaux, et dans les conversations, ça râle sec.

Interrogé, le bourgmestre, Paul Vandeleene, dit comprendre ses citoyens et apporte quelques explications: "Depuis un an, le dossier de l’école de Pécrot est mieux suivi et des contacts très réguliers existent pour faire avancer le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). On est tributaire du temps que prend cette administration. Il faut toutefois préciser que le dossier de l’école de Pécrot a été rentré plus tard que celui de Grez et que le rythme de la Commune n’est pas le même que celui de la FWB. Mais là, nous avons eu la confirmation que le dossier était bel et bien complet. La FWB va donc passer ce dossier à l’ordre du jour de la commission inter-caractère qui examinera tous les projets soit mi-octobre, soit mi-novembre. Il faudra ensuite entre trois et six mois pour avoir la signature du ministre. Nous n’avons pas de vues sur le temps prévu pour la signature. Je comprends donc les parents de l’école de Pécrot. Les informations leur avaient cependant été communiquées en juin. Nous avons eu par contre des réponses supplémentaires à fournir à la FWB en juillet. À ce stade, l’espoir est de disposer de la nouvelle école pour la rentrée 2025 et dans la foulée, d’y lancer le projet d’école “nature”".