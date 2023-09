Grez-Doiceau : la ferme bio du Petit Sart ne veut pas de la zone d’extension de crue

Et d’ajouter: "Comme le rappelle l’hydrologue française Emma Haziza, il est essentiel de ralentir le cycle de l’eau pour contrer les inondations et réguler le changement climatique. Sacrifier une terre bio est donc un non-sens étant donné qu’elle facilite justement l’absorption des eaux de pluie au cœur d’un sol particulièrement vivant. A contrario une parcelle agricole cultivée chimiquement participe à l’appauvrissement de la vie du sol et devient progressivement imperméable, précipitant l’eau et le limon vers les égouts et les rivières en augmentant considérablement les risques d’inondations".

Pour les responsables, en période de sécheresse, la localisation de leurs terres à proximité du ruisseau Le Piétrebais, assure une meilleure humidité et irrigation naturelle ainsi que la garantie d’une production alimentaire locale qualitative et quantitative. Ce sont ces arguments qui ont amené le Conseil d’État à casser la première demande de permis d’urbanisme en 2011.

"En 2018, lors de la deuxième introduction de permis de bâtir, plus de 11 hectares de nos meilleures terres biologiques risquaient d’être impactées pour créer une ZEC et implanter, au travers de la vallée, un barrage de 200 mètres de long et 5,5 mètres de haut. Le ruisseau Le Piétrebais est pourtant le seul cours d’eau qui n’a quasiment pas débordé contrairement aux quatre autres rivières traversant la commune de Grez-Doiceau: Le Train, La Néthen, Le Pisselet et La Dyle. impactant plus de 800 habitations essentiellement localisées à Morsaint, Basse-Biez, Grez Centre, Doiceau, Archennes, Néthen."

Des solutions alternatives existent-elles ? "Nous avons déjà identifié, dans la bio vallée du Piétrebais, des prairies à Happeau (Incourt) au Brokia (limite Incourt/Sart-Biez) et à Bettinval (Grez-Doiceau) qui épargneraient les habitations des villages de Piétrebais, Sart-Biez, Cocrou et le centre de Grez. Le long du Train, des retenues d’eau devraient prioritairement être envisagées naturellement et à moindre coût à Morsaint et dans la grande carrière du Franc Moulin, épargnant les habitations de Basse-Biez, de Royenne et du centre de Grez."