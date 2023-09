"L’appel du Loup": La chanteuse grézienne Maya Nashoba révèle le loup en elle

Documentaires, livres… Maya Nashoba suit "l’appel du loup" et se met même à écouter des enregistrements de son hurlement avant de s’endormir. "C’était vraiment très spécial et intense pendant deux mois."

Elle écrit alors le texte de cette chanson. Des paroles dans lesquelles elle explique ce qu’elle vit durant sa période de remise en question. Deux ans plus tard, en août 2021, elle enregistre ce morceau chez Nicolas d’Avell, producteur et directeur de Mistin Music Productions.

"C’est le premier titre de l’album et notre chanson coup de cœur. L’histoire derrière le texte, je l’ai vraiment comprise maintenant, quand on cherchait un scénario pour le clip. C’est très subtil et imagé. L’appel du loup représente le fait de suivre son instinct. Tout le monde comprendra ce qu’il a envie. En ce qui me concerne, c’est l’appel de la chanteuse qui est en moi, d’ouvrir sa voix, de hurler et d’oser être qui je suis pleinement."

Après "Ma folie intérieure", ce single est donc le deuxième issu du premier album de Maya. Un troisième titre sera dévoilé en janvier prochain, avant l’album complet de 13 titres au printemps.

Le 12 avril 2024, Maya Nashoba fera sa release party dans la magnifique Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve. "J’avais envie de faire cette release en Brabant wallon, où se situe mon principal public. C’est vraiment un challenge. Mais je voulais une belle scène, et que toutes les conditions soient propices à une belle sortie. Avec mon équipe, on croit vraiment au projet."

Sur scène, Maya Nashoba sera entourée de trois musiciens. Nicolas Scaillet à la batterie (également le batteur de Saule et Thomas Frank Hopper), François Cappelle à la basse (également bassiste de Chicos y Mendes et fondateur du studio Maca) et Johan Barra à la guitare.

Ce dernier, en couple avec Maya Nashoba, s’occupe aussi de la direction artistique. "Il a composé les chansons et est en charge de toute l’image. Pochettes d’album, photos, clips… tout est de lui. C’est vraiment gai de vivre tout ça en couple."

Soutenue par plusieurs radios locales, et diffusée sur Chérie FM et Nostalgie pour le premier single, Maya Nashoba espère pouvoir se produire sur scène dans les prochains mois. C’est aussi dans cette optique qu’elle partage plus sur les réseaux sociaux. "Ce qui m’anime vraiment dans tout ça, c’est de parler de différentes manières de mes chansons. Tout ce contenu visuel sur les réseaux sociaux complète mon message dans la musique. Et ça attise peut-être la curiosité des gens à aller écouter plus profondément la chanson, ce qui est mon but ultime pour pouvoir après faire des concerts."

Arriver à chanter sans douleur

Durant sa période de dépression, Maya Nashoba avait perdu son envie de chanter. Pour elle qui s’était toujours "identifiée à une fille pétillante qui aime la vie et aime chanter", c’était évidemment très difficile. D’autant plus que durant plusieurs années, chanter était même douloureux physiquement pour l’artiste. "J’ai fait plein de concerts en ayant mal à la voix. Ce n’était pas gai. C’était presque un combat avec moi-même. C’est aussi pour ça que j’ai perdu la joie de chanter. Je suis allé voir une dizaine de profs de chant différents, ils m’ont tous apporté quelque chose, comme le fait d’aborder ma voix sous un angle différent. Et ce qui l’a sauvée, c’est finalement une approche du chant par la biologie, qui s’appelle Estill. Ça fait seulement quelques mois que j’arrive à chanter sans avoir de douleur. Je travaille vraiment là-dessus parce que j’ai envie de pouvoir chanter sans avoir mal et pouvoir utiliser mon instrument dans toutes ses capacités plutôt que de chanter de la même manière tout le temps."

Émue, Maya Nashoba est heureuse de pouvoir ressentir à nouveau de la joie en chantant. "Je pense que le plus beau, c’est cette vibration. Quand je chante, j’accède à une part de moi tellement intime, c’est ce que je suis dans toute sa pureté au-delà du personnage de Maya. Ce n’est pas l’humain. Quand je chante, je me connecte à ce que je suis au plus profond de moi-même." Chaque titre du prochain album représente une part de Maya Nashoba, une part de la découverte et l’acceptation de qui elle est.