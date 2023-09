Grez-Doiceau : aveugle tardivement, Jérôme partage son expérience de vie avec les jeunes

La journée s’est déroulée en trois temps: échange avec les jeunes et présentation par Jérôme de son "matériel" ; un atelier de jeux "pour leur montrer que même en étant aveugle, on peut jouer à des jeux de société" ; et enfin une présentation du braille.

Jérôme a également fait découvrir aux enfants les dalles podotactiles (appelées aussi dalles d’éveil à la vigilance) et les dalles striées qui aident les aveugles à s’orienter. "Ils ont pu tester les quatre sortes de champs visuels et ils se sont essayés à marcher avec une canne blanche. Ils ont vu aussi comment les aveugles peuvent se repérer sur un plan en relief."

Enfin, les enfants ont donc eu droit à une présentation du braille. "Chaque enfant est reparti avec son prénom en braille et un alphabet braille. Quel plaisir pour moi d’avoir pu ouvrir les yeux de ces enfants sur le quotidien des personnes aveugles…"

Cette journée était organisée à l’initiative de la Fondation I See. En plus d’être une école de chien-guide, cette fondation a pour objectif d’accompagner les personnes déficientes visuelles à devenir des acteurs à part entière de la société: "Dans cet objectif, nous sensibilisons un grand nombre de personnes à la déficience visuelle en leur proposant de se mettre, le temps d’une animation, dans la peau d’une personne non-voyante ou malvoyante, dit Céline De Blomme. Cette journée était l’occasion de permettre à des enfants de découvrir le handicap visuel à travers diverses activités telles que marcher avec des lunettes de simulation à la déficience visuelle ou avec un bandeau. Les enfants ont aussi pu acquérir une compréhension plus profonde des défis auxquels font face les personnes ayant une déficience visuelle et ont pu découvrir la technique de guide."