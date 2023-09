Grez-Doiceau : un an de prison avec sursis pour un vol nocturne dans une pharmacie

Toujours est-il que, au cours de la nuit suivante, le gaillard décida d’enfoncer une fenêtre de la pharmacie Servais, ce qui déclencha l’alarme et entraîna l’arrivée rapide d’une patrouille de police. Il fut découvert, caché dans un buisson. Amené pour interrogatoire dans le combi, il parvint à s’enfuir, mais fut aussitôt rattrapé. Il portait des gants, preuve d’une préparation de vol ? En termes juridiques, cela se traduit par le terme de préméditation.

"C’était pour ne pas me blesser", dit-il via un interprète. Il lui était impossible de nier. Il avait en poche le produit de son larcin, soit près de 1 300 €. Les images des caméras de surveillance le montrent en train de grimper pour atteindre la fenêtre, sac au dos.

On apprit qu’il était arrivé en Belgique au départ du Portugal. Il travaillait "au noir" sur les marchés et arrondissait ses fins de mois en vendant le produit de larcins. Il est en séjour illégal et a reçu l’ordre de quitter le territoire qui n’a cependant pas été mis à exécution. Le parquet fit observer qu’il est connu sous divers alias. Il requit 10 mois de prison éventuellement avec sursis, "une dernière chance". Son casier judiciaire fait état de huit décisions prises par le tribunal de la jeunesse, six pour vol, deux pour tentatives de vol. Le tribunal lui a infligé un an de prison avec sursis pour moitié.