Grez-Doiceau : la "différence" a été expliquée aux enfants des plaines de vacances

Cette année encore, les plaines de vacances de Grez-Doiceau se sont voulues "inclusives" et ont abordé la "différence" de différentes manières tout au long de l’été. Pour la seconde année consécutive, l’ASBL Plain-Pied a collaboré avec les plaines pour monter ce projet ensemble: trouver des intervenants extérieurs, imaginer des activités, rassembler du matériel… "Nous sommes ravis de constater qu’organisateurs et moniteurs ont accueilli cette thématique une fois de plus avec le sourire, indique Julie Vanhalewyn, directrice de l’ASBL. C’est un véritable plaisir de monter ce projet avec les plaines, de voir tous ces jeunes y participer de manière active et spontanée, et revenir auprès de leur famille en fin de journée en partageant leurs impressions… Cette sensibilisation des jeunes publics nous tient particulièrement à cœur, car dans les années à venir, ils sont susceptibles d’avancer dans différentes directions ; c’est donc une multitude de secteurs que nous touchons ainsi."