Grez-Doiceau: réhabilitation en vue pour le site des usines Tudor, à Florival

Durant la Seconde Guerre mondiale, le site de Florival est marqué par un drame. Le 20 juillet 1944, à 13 h, la troisième alerte de la journée retentit à l’usine. La DCA allemande basée à Beauvechain et à Zaventem tire sur les bombardiers alliés. Comme de coutume, les ouvrières se réfugient dans un chemin creux à quelque 300 mètres de leur lieu de travail tandis que les ouvriers font de même dans une ferme. Hélas, un obus va exploser au-dessus du chemin creux. Touchées par des éclats, trois ouvrières sont tuées sur le coup, quatre sont blessées très grièvement et décéderont dans la journée. Trois autres ouvrières blessées garderont des séquelles importantes le reste de leur vie.

Jeudi 7 septembre, 19 h 30

Tudor est donc bel et bien un nom qui marque à Grez-Doiceau. Et depuis quelques jours, les riverains s’interrogent sur un projet de réhabilitation du site, par la Flandre. Car il faut le savoir, une partie des installations est située en terres flamandes, sur la commune d’Huldenberg. Les intentions restent encore un peu floues mais on en apprendra sans doute davantage ce jeudi 7 septembre lors d’une réunion d’information participative, à 19 h 30, à Ottenburg (Huldenberg), salle De Linde (à côté de l’église), Pastorijstraat, 3.

Le site de l’ancienne usine de batteries Tudor/Exide a en effet été acquis fin 2021 par l’Agence provinciale de développement du Brabant flamand (POM Vlaams-Brabant) afin de le réaménager. Le site s’étend sur 13,4 ha, à la, fois sur Huldenberg (Brabant flamand) et Grez-Doiceau (Brabant wallon).

Pour le réaménagement de la partie située sur le territoire flamand, l’arrêté du 30 mars 2007 sur les clauses des friches industrielles prévoit un cadre de soutien pour que ces terrains puissent être réutilisés. Dans un accord sur les friches industrielles, les parties impliquées enregistrent leurs engagements à façonner et réaliser le plan directeur.

C’est ce qui sera exposé à la réunion de ce jeudi.

Pour développer d’autres projets, il conviendra donc de dépolluer le site. Car qui dit batteries dit aussi certains produits nécessitant des précautions. Pour la petite histoire, le plomb, matériau qu’Henri Tudor avait si complètement dominé, lui fit contracter le saturnisme, ce qui le clouera durant les dernières années de sa vie sur un fauteuil roulant.

Grez-Doiceau attentif

À Grez-Doiceau, le bourgmestre, Paul Vandeleene, se dit particulièrement attentif: "Nous avons été conviés à des échanges avec un accord de principe pour réaliser un master plan, lequel déterminera le futur. Mais à ce stade, rien de définitivement concret n’est validé. Notre volonté est de prendre part à ces discussions. Mais pas à n’importe quelles conditions, nous voulons un processus participatif. On constate toutefois qu’ils envisagent déjà des démolitions sur le site… Bref, le dossier est très important, c’est une question essentielle pour l’avenir mais on a l’impression que l’on nous met le couteau sous la gorge. On s’interroge sur les coûts et ce qui pourra être accepté. Nous avons cependant des certitudes. Ni Huldenberg, ni Grez-Doiceau ne souhaitent d’activités sur le site qui généreraient un charroi plus important pour nos villages voisins. Pourquoi pas y développer un projet touristique de type cyclable, sachant que nous avons un axe Louvain – Wavre ? Différents partenaires devraient se mettre à la manœuvre, dont BW2023 pour la Wallonie alors que du côté de la Flandre, ce sera POM".

Et l’abbaye ?

Le bourgmestre grézien aspire à ce qu’il soit question d’un nouveau site exploité de manière environnementale. "On a aussi un point important à prendre en considération, l’avenir de l’abbaye de Florival, qui appartient au fédéral, à la Régie des bâtiments, et qui est toujours en recherche d’acquéreur. À voir si cela pourra influencer un projet ou non."

Dépollution

Mais pour Paul Vandeleene, le plus important sera d’évaluer précisément la pollution sur le site et surtout… le coût de la dépollution. Laurent Francis, échevin: "La dépollution est primordiale, puis on verra pour l’avenir sur les projets. Pourquoi pas un champ photovoltaïque ? On n’est en tout cas pas dans une projection de logements ou de parc d’attractions. Il faut cependant trouver un avenir à ce site, pour lequel rien ne bougeait jusqu’à présent".