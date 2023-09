Grez-Doiceau : place maintenant à la création d’un nouveau club de hockey !

"Pas à pas, le développement du pôle sportif de Grez-Doiceau se poursuit, indique Nicolas Cordier, administrateur de la régie communale autonome (RCA) Hall omnisports. En octobre, le chantier démarrera pour créer une infrastructure de hockey: un terrain classique, un deuxième d’entraînement pour les plus jeunes (1/8e de terrain) ainsi qu’un bâtiment avec quatre vestiaires, mais aussi deux terrains de padel couverts qui seront dès lors praticables toute l’année, ainsi que l’aménagement du parking au-dessus du hall omnisports."

Nicolas Cordier ajoute qu’il a finalement, fallu moins de quatre ans pour franchir de nombreuses étapes. "Le conseil communal a décidé en décembre 2019 de lancer les réflexions et des études. Le permis de bâtir du projet a été octroyé par le fonctionnaire délégué en novembre 2021 et les terrains acquis par la Commune en 2022. En septembre 2022, les Communes de Grez-Doiceau et de Beauvechain ont décidé de renforcer leur collaboration à travers la RCA Hall omnisports et ce tout particulièrement pour le développement d’une infrastructure de hockey et de padel. Le ministre wallon en charge des infrastructures sportives, Adrien Dolimont, a octroyé en avril 2023 un subside de 1 467 000 €. La Province du Brabant wallon avait quant à elle décidé de subventionner à hauteur de 80 000 € la réalisation des deux terrains de padel".

Le marché public de travaux a été publié en avril 2023 et le conseil d’administration de la RCA a attribué les travaux aux entreprises fin août 2023. Accompagné et soutenu par la Ligue francophone belge de hockey (LFBH) et plusieurs clubs voisins, la RCA Hall omnisports va maintenant pouvoir concrètement lancer la création du club, entre autres en recherchant un comité qui créera le nouveau club. "Le Salon des sports qui a lieu ce dimanche 3 septembre sera l’occasion de lancer ce projet de promotion et de communication envers les sportifs, les écoles… À cette occasion, la Ligue sera présente dimanche au salon avec un terrain de street hockey. À Grez-Doiceau, nous pourrons jouer au padel au printemps 2024 et au hockey en août !", termine Nicolas Cordier.