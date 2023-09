Grez-Doiceau : il faudra être patient pour connaître le coût du nouveau home Renard

Le bourgmestre, Paul Vandeleene, qui animait la réunion a dès le début de la soirée donné le cadre de cette rencontre qui se voulait strictement informative et liée à la procédure d’enquête publique uniquement. "Le moment n’était plus au débat de fond mais à la compréhension de l’état du dossier et des moyens disponibles pour s’exprimer à ce sujet, indique Benoit Magos, président du CPAS. La plupart des personnes présentes dans la salle de l’école Saint-Joseph-aux-Champs sont venues soutenir le projet. Des détracteurs aussi se sont exprimés."

Ont d’abord pris la parole un représentant du bureau d’architecture ETAU, ainsi que Xavier De Cleyre, directeur de la maison de repos, et Benoit Magos. Ensuite, une bonne demi-heure a été consacrée à un échange de questions/réponses portant sur divers sujets: gestion des eaux de pluie, impact paysager, utilisation partielle de la zone agricole en fond de terrain…

La question du coût du projet a bien évidemment aussi été soulevée. Sur ce point, le président du CPAS a indiqué que, d’une part, l’enveloppe globale sera bien entendu plus élevée que celle prévue en 2018 (environ 12 millions hors équipements) et que des ajustements du projet en termes de surface mais aussi en termes techniques nécessitent d’affiner les calculs. "C’est ce qui est en train d’être évalué par le bureau d’architecture qui rédige le dossier d’exécution détaillé. Comme cela avait été aussi le cas pour le projet initial prévu rue du Stampia, sur le site même de la maison de repos actuelle, cette estimation définitive ne sera disponible qu’à la délivrance du permis qui est attendue pour la fin de cette année."

Des membres du personnel du home Jean Renard étaient présents dans la salle. "Certains d’entre eux ont témoigné avec beaucoup d’émotion sur leurs attentes et sur leur enthousiasme face à ce projet qui représente l’avenir de leur institution. L’espoir que ce projet représente les motive pour assurer leur rôle auprès des résidents, dans des conditions difficiles. Par rapport à une infrastructure moderne et optimale, la vétusté de la maison de repos actuelle, qui a plus de 40 ans, nécessite en effet des efforts tout particuliers pour continuer à assurer le bien-être des résidents. Certains de ces derniers ont aussi fait le déplacement et ont assisté à la séance de mercredi pour soutenir ce personnel et encourager la direction", indique encore Benoit Magos.