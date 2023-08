Grez-Doiceau : l’enquête publique sur le projet du nouveau home Renard s’ouvre ce jeudi

Il en va de même de l’enquête publique. L’administration régionale a demandé à l’administration communale de la réaliser dans le délai légal de 60 jours à dater de la confirmation de complétude du dossier. Ce délai devait démarrer au plus tôt à la mi-août, malheureusement en pleine période de vacances. "Sans pour cela prendre trop de retard par rapport à ce délai légal, nous avons voulu éviter de prendre les citoyens au dépourvu en lançant cette enquête trop tôt. Nous avons donc reporté celle-ci d’une petite quinzaine de jours, aux retours des vacances", indique Benoit Magos, président du CPAS.

De plus, pour expliquer clairement la procédure et les documents qui seront mis à disposition de la population pour formuler son avis lors de cette enquête, le CPAS a organisé une séance d’information, ce mercredi soir, à la veille du premier jour de l’enquête. Les plans ainsi que des projections 3D très réalistes seront ensuite consultables au service de l’urbanisme tous les jours ouvrables ainsi que le samedi, de 9h à 12 h.

L’enquête se déroulera du jeudi 31 août jusqu’au jeudi 14 septembre à 12 h. Des explications pourront aussi être obtenues par téléphone (010 84 83 58) ou par e-mail ( urbanisme@grez-doiceau.be).

Le projet s’implante sur un terrain de 2,5 hectares situé entre le quartier du sentier des Cinq Bonniers et la ruelle des Foins, au centre de Grez-Doiceau. "On développera là trois fonctions complémentaires à destination des seniors: une maison de repos pour 96 résidents dont 5 en mode court séjour, un accueil de jour pour encadrer 15 personnes, une résidence-services de 11 logements, poursuit Benoit Magos. Dans cette nouvelle mouture, l’accent a été mis d’une part sur l’intégration dans le quartier résidentiel voisin et, d’autre part, sur l’impact visuel du bâtiment principal. Le projet fait aussi la part belle aux espaces verts."

Le lien avec le quartier se fera d’une part via la ruelle des Foins où un pavillon de plain-pied à front de voirie accueillera des seniors durant la journée. Ce service d’accueil de jour sera en lien avec la maison de repos elle-même, qui se trouvera en arrière-plan.

Du côté du sentier des Cinq Bonniers, la résidence-services sera composée de deux bâtiments (un de plain-pied et un autre sur deux niveaux) et comptera 11 logements. "Ici aussi, la volonté est d’assurer un lien entre ces seniors autonomes et la maison de repos pour profiter des services de soins ou des repas."

Quant au bâtiment principal de la maison de repos, d’un gabarit rez + 1, il a été légèrement déplacé sur le terrain "de manière à laisser entièrement libre l’ancien verger qui se trouve sur le haut de ce terrain, conclut Benoit Magos. Celui-ci sera d’ailleurs réhabilité avec des arbres fruitiers. Les trois fonctions développées dans le projet trouvent leur cohérence en étant insérées dans un vaste parc qui les relie".