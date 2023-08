Grez-Doiceau propose son Salon des sports & du bien vivre, ce 3 septembre

Ce dimanche 3 septembre, de 12 h 30 à 17 h 30, Grez-Doiceau organise son traditionnel Salon des sports & du bien vivre. Le rendez-vous est fixé au hall omnisports où seront proposées des démonstrations de nombreuses disciplines sportives et autres: street hockey, judo, VTT, karaté, escrime, aïkido, fitness, futsal, danse, escalade, etc. Cette journée sera donc l’occasion de découvrir les clubs de sport de Grez-Doiceau – certains d’entre eux proposeront aussi des initiations –, d’obtenir des informations sur leurs activités, leurs horaires et les possibilités de s’inscrire.