Grez-Doiceau : à Archennes, Arch’en Bières, clap 17e !

Mais à Archennes, on veut encore croire au festival de la bière et à l’intérêt pour celle-ci. "Après une reprise après-Covid en 2022 avec le test d’une formule sur un seul jour, peu concluant, on en revient à notre formule initiale de deux jours. Samedi, le rendez-vous est fixé de 14h à 1h du matin. Deux groupes musicaux seront de la partie: à 17 h, Piccalilli Project, qui va mettre une ambiance de feu et vous faire danser et même sauter ; et à 21 h, Korange, un cover du groupe Téléphone. Dimanche, ce sera de 14h à 20h avec l’après-midi, Mike and the Guitartist qui reprend quelques gros tubes des années 1980 à nos jours."

L’entrée est fixée à 7 € pour les deux jours avec le galopin offert et un accès aux concerts. L’entrée du dimanche est à 5 €. Le verre de dégustation est donc offert et trois food trucks seront présents.

Quant aux brasseries, malgré les difficultés, elles seront encore bien représentées. "Nous constatons en effet un gros souci de représentations. Les faillites se multiplient ou alors les gens ont du mal à mobiliser du monde pour travailler sur les événements organisés le week-end. Et le bénévolat se fait rare…"

Les maisons suivantes seront présentes: la Brasserie du Chimiste, la Brasserie de l’Orne, Sans Grade, Brunehaut, la Brasserie des Tours, la Brasserie de Waterloo, Plaisir Beer, Truiens ProefProject, Léopold 7, Timmermans et la Brasserie Cubus (uniquement dimanche pour cette dernière).