Grez-Doiceau : la G-Move va mettre les watts !

L’édition 2023 de ce rendez-vous festif se fera toujours avec la même formule. "Vendredi, place au vintage avec l’exploration des années 1970 à 2000. Trois scènes, une pour les années 1980, une autre sur les années 1990-2000 et enfin, une scène plutôt disco des années 1970. On aura le plaisir d’accueillir DJ Lilo, de Nostalgie, qui proposera une soul party. Il viendra mettre le feu vendredi !"

Samedi, place d’abord, l’après-midi, à la G-Boum pour les plus jeunes: "C’est gratuit et l’on prévoit pour eux un château gonflable, du grimage, les glaces de Madame Clown…"

Et puis, samedi soir, la fête sur des sons "commercial, electro & hardstyle". "On met les watts ! poursuit Olivier Renoirt. C’est la grosse soirée pour les jeunes et les moins jeunes. On innovera avec une nouveauté, une scène réservée 100% au hardstyle, avec pas mal de DJ de ce milieu. Mais pas que puisque, après avoir émerveillé les nombreux festivals de cet été, DJ Flash sera présent samedi sur notre mainstage avec ses rythmes urban et club. Le duo Calumny sera présent également pour nous faire bouger sur les sons de son album “Hatch”. Et puis, après avoir parcouru l’Europe cet été, Ever-L nous fera l’honneur d’être présent samedi, fidèle parmi les fidèles de la G-Move."

La G-Vroom sera bien entendu bien présente pour ramener les participants chez eux en toute sécurité: "Grâce à un sponsor qui nous fournit dix véhicules, vingt bénévoles se relayeront pour ramener les gens à leur domicile, et ce jusqu’au finish. Un service gratuit".

Quelque 1 500 personnes sont attendues chaque soir du côté de la chaussée de Wavre, entre le commissariat de police et le centre sportif de Grez-Doiceau.