Grez-Doiceau : quatre jours de fêtes, et ça démarre ce jeudi

Pour cette quatrième édition, la Commune de Grez-Doiceau, avec le soutien de la Province du Brabant wallon, promet quatre jours de divertissement enivrant avec un mélange éclectique de concerts et de spectacles familiaux. Une programmation riche, variée et entièrement gratuite ravira petits et grands: stand-up, histoires contées, musique pour enfants et pour adultes, humoristes, clowns, grimage, live-painting et théâtre… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Nouveauté cette année, l’association des commerçants de Grez-Doiceau s’associe à Place aux artistes avec son événement "Au Grez des apéros", ces 17, 18 et 19 août. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un verre, en profitant des concerts et autres spectacles.

"À partager en famille ou entre amis, ces festivités sont l’occasion de vivre des moments forts entre Gréziens et tous ceux qui viennent découvrir notre belle commune, alors n’hésitez pas à vous joindre à nous, indique l’échevine Caroline Theys. Tout cela est rendu possible grâce à l’initiative prise durant le confinement par la Province du Brabant wallon qui a décidé de maintenir l’investissement. Cela nous permet de voir 50% des coûts de la programmation et des investissements techniques pris en charge. Nous avons dès lors une programmation gratuite et donc accessible à tous, ce qui était important à nos yeux."

Si les spectacles sont gratuits, les places étant limitées, les réservations sont obligatoires et se font via le lien suivant: https://urlz.fr/mHgU.

Pour toute info complémentaire, contacter la responsable culturelle, Annick Gillard (culture@grez-doiceau.be) ou l’échevine Caroline Theys (0477 22 15 07).