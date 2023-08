Grez-Doiceau: "Quand on est en l’air, on a envie d’y rester"

"On est un peu Icare"

Louis aime voler depuis Bossut où il a rejoint le groupe d’amis qui occupe un terrain d’un hectare spécialement conçu pour la pratique. "On loue le terrain à un agriculteur. On a les autorisations de la Direction générale du transport aérien, de la Commune de Grez-Doiceau et… on passe aussi par la base militaire de Beauvechain pour avoir leur feu vert en fonction de leur programme."

Dans les faits, en semaine, les vols sont autorisés entre 18h et le coucher du soleil. Le week-end, c’est entre le lever et le coucher.

Qu’aime Louis tout particulièrement quand il pratique ? "C’est la joie de voler, de voir les paysages. Pour tout dire, c’est génial ! Il faut être dans les airs pour s’en rendre compte. Quand on est dans les airs, on a envie d’y rester. Il existe un sentiment incroyable. On est un peu Icare, on a en plus la chance d’être dans une très belle région avec de jolies et nombreuses forêts, mais aussi des petits villages très agréables."

De 8 000 € à 38 000 €

La passion a un coût… "Tout dépend du matériel, mais il faut compter 8 000 € à 9 000 € pour un paramoteur dorsal, jusqu’à 12 000 € pour un chariot et 38 000 € pour un biplace."

Par ailleurs, il ne faut pas oublier de faire immatriculer la voile, une obligation depuis 2014. "La voile est aussi contrôlée toutes les 200 heures auprès d’un organisme agréé à Ottignies. Pour les pilotes, il y a une visite médicale tous les deux ans et celle chez un moniteur DGTA pour vérifier que nous sommes toujours aptes."

Quelles sont les qualités nécessaires ? "Être capable de maintenir la voile, de la gonfler aussi. C’est toute une technique." Et pour l’entretien du matériel ? "Cela ne demande pas beaucoup de travail. On est sur un moteur 2 temps. À part l’entretien annuel, il y a la vérification de la bougie et celle de l’hélice."

Il faut aussi pouvoir gérer l’atterrissage… "On se laisse descendre doucement, puis il faut freiner à temps, et éviter le choc sur le sol."

Un paramoteur dans les airs, cela dérange parfois. "On a parfois droit à quelques publications sur les réseaux sociaux mais souvent, dans les réponses, beaucoup de personnes nous sont favorables. Les gens ne connaissent pas toujours non plus les législations… Le bruit est souvent l’argument. Pourtant, on ne fait que passer, et le moteur ne dépasse pas les 90 Db. On ne peut jamais être sous les 150 mètres d’altitude, ni au-dessus des 800 mètres, vu Zaventem qui est proche." Les pistes, elles, sont rares dans la région. "J’en connais une du côté d’Éghezée, une autre à Nivelles."

Sur le terrain de Bossut, les distances sont juste suffisantes pour permettre les décollages. "Avec un chariot, il faut parfois jusqu’à 80 mètres, face au vent toujours ! On a le droit d’être jusqu’à huit pilotes par terrain, avec maximum deux vols par semaine par pilote. On peut par ailleurs faire des baptêmes de l’air !"

Pannes d’essence

Louis a déjà connu cinq ou six pannes d’essence. "Pas d’inquiétude, il suffit alors de se laisser planer jusqu’où on sait… Il faut alors trouver le lieu adéquat pour atterrir."

Quant à l’autonomie, on l’estime entre 3 et 5 heures pour un chariot, et entre 2 heures et demie et 3 heures pour un dorsal, "qui est plus physique pour le dos au décollage".

À part le paramoteur, Louis ne se dit tenté par aucun autre type de vol. "Je ne vole dans rien d’autre, même pas dans les magasins (rires). J’ai juste fait un baptême de l’air en montgolfière mais cela n’a rien à voir." Et il espère continuer à voler tant qu’il le pourra. "Tant que ma santé me le permettra, et… le climat. On doit faire attention avec le vent et depuis 2007, chaque année, il y en a de plus en plus. S’il y a plus de 15 km/h de vent au sol, moi, en tout cas, je ne vole pas. Une fois en l’air, cela n’avance plus. Je me suis déjà retrouvé à… 4 km/h alors que je peux en principe aller jusqu’à 60 km/h avec un chariot et 50 km/h pour un dorsal."

Ajoutons qu’un paramoteur dorsal pèse environ 18,5 kg, un chariot une place 87 kg et un chariot biplace 220 kg.