Grez-Doiceau : "Je suis tombé nez à nez avec mon cambrioleur"

Philippe poursuit son activité mais quelques instants plus tard, il entend du bruit au-dessus de lui, où se trouve sa chambre. "J’ai entendu le tiroir de la commode s’ouvrir. À nouveau, rien d’anormal pour moi, je me suis dit, tiens, la petite à peut-être régurgité, et elle se change…" Mais suit un second bruit de tiroir, puis un troisième…

"No problem"

"J’ai trouvé cela étonnant mais là aussi, à aucun moment, je n’ai pensé à quelque chose de particulier. Je me suis demandé pourquoi mon fils, qui se trouvait à l’étage dans sa chambre, venait fouiner dans la mienne. Je me suis quand même décidé à me rendre dans ma chambre pour voir ce qu’il faisait et, ô surprise, au moment où j’ouvre la porte, je tombe nez à nez avec un individu, la trentaine, visiblement en train de fouiller les lieux. Il s’est retourné vers moi, et a levé les bras en l’air en criant “No problem” avant de poursuivre mais je ne comprenais pas sa langue…"

Philippe ne se laisse pas impressionner et avec beaucoup de sang-froid, demande des explications à son cambrioleur visiblement incapable d’aligner un mot en français. "Je lui ai demandé ce qu’il faisait là… J’ai aussi crié pour que mon fils me rejoigne car je n’avais pas mon téléphone sur moi. Lorsque mon fils est arrivé, je lui ai demandé d’appeler la police mais il lui a fallu sortir car dans la maison, le réseau passe très difficilement. Le cambrioleur a voulu sortir de la chambre, je m’y suis opposé. Comme il insistait et a voulu forcer la sortie, je l’ai ceinturé comme j’ai pu. Du coup il est resté tranquille…"

Du moins quelques instants car visiblement, l’individu a bien compris que la police allait arriver et n’avait pas l’intention de la rencontrer.

"Là, il n’a plus su bouger"

"Il s’est alors débattu pour filer… Il m’a échappé et s’est précipité vers les escaliers mais j’ai pu le rattraper et l’arrêter. Il a continué à se débattre comme un beau diable et comme je n’arrivais pas à bien l’agripper, il a pu à nouveau s’extraire et a plongé dans les escaliers, au point d’en dégringoler une partie… J’ai descendu les escaliers mais il s’était déjà relevé pour courir dans le couloir vers la porte d’entrée. Là, j’ai crié à mon fils pour qu’il bloque la porte de l’extérieur, alors que je parvenais une nouvelle fois à l’arrêter. J’ai ensuite aussi appris que ma belle-fille était dehors également et aidait aussi à tenir la porte… Comme il ne cessait de bouger, je suis parvenu je ne sais trop comment à lui faire une sorte de balayage pour me retrouver sur lui, au sol. Là, il n’a plus su bouger."

Les policiers de la zone des Ardennes brabançonnes sont arrivés dans la foulée. "En moins de cinq minutes, ils étaient là et ont alors pris les choses en mains."

Selon les informations communiquées, l’individu est un ressortissant roumain né en 1986. Il comparaîtra le 23 août devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure accélérée. "C’est quand même incroyable le culot de ces gens. Une chose est certaine, je change ma serrure à l’avant et ne laisse plus une clenche à l’extérieur, dorénavant ce sera une boule", indique Philippe qui tente à présent de se remettre de ses émotions.