Grez-Doiceau: vers un nouveau record pour la Grande Collecte de sang ?

La Grande Collecte de sang 2023 aura donc lieu ce samedi 5 août, de 10h à 17 h, à l’école Saint-Joseph-aux-Champs, rue de la Sainte du Chêne, 20. Il sera également possible, samedi, de s’inscrire comme donneur d’organes et/ou de cellules-souches.

"Chaque jour, des centaines de malades ou accidentés ont besoin d’une transfusion pour survivre et guérir, rappelle la Croix-Rouge. À l’heure actuelle, aucun médicament de synthèse n’est capable de substituer le sang, c’est un produit irremplaçable. Chaque don a donc toute son importance: en consacrant un tout petit peu de son temps, nous pouvons sauver des vies. En s’y mettant tous ensemble, peut-être pourrons-nous dépasser le record de 298 poches de sang collectées."

Initiée en 2010 par le Fonds Jérémy qui œuvrant au profit du service d’hématologie des cliniques Saint-Luc et par le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique, la Grande Collecte de sang de la Croix-Rouge est maintenant une tradition. "Chaque année l’engagement humain se fait plus fort. Retrouvons-nous autour d’un geste solidaire, en famille ou entre amis. Une aire de jeux sera prévue pour les plus petits. Nous comptons sur vous pour faire de cette journée une véritable réussite."

Pour la Croix-Rouge: Giovanni Fragapane (0491 15 02 82, giovanni.fragapane@croix-rouge.be). Pour le Kiwanis: Jacques Gorissen (jacquesgorissen@gmail.com). Pour la Commune: Sofia Lemaitre (010 84 83 21, sofia.lemaitre@grezdoiceau.be) ; Julie Roméra, échevine (0472 34 78 10, julie.romera@grez-doiceau.be).