Le Grand Royal Glamping: l’art du camping à la ferme

"Avec le Covid, la ferme a dû se réinventer. On a sauté sur l’occasion d’un appel à projets de la Commune pour relancer les entreprises qui ne s’y retrouvaient pas financièrement avec la crise sanitaire. La Commune a accepté notre devis pour faire du glamping (contraction de glamour et camping)", raconte Olivier Martinot, le propriétaire de la ferme.

"Mais nous n’avons pas l’intention de devenir un camping des Flots Bleus", renchérit Alexandra Gérard, son épouse. Pas d’inquiétude, ici l’environnement paisible est à mille lieues de faire penser à l’effervescence du camping de la série cinématographique Camping chère au comédien Frank Dubosc.

Le Grand Royal Glamping a déjà convaincu des Brabançons mais également des Allemands, des Hollandais et des Luxembourgeois contents de trouver une halte paisible durant leur périple à vélo. Ici, les clients ont le choix entre deux tentes qui leur rappelleront certainement leurs années de scoutisme.

L’intérieur est rudimentaire mais rien ne manque et tout est décoré avec goût. Alexandra Gérard a pensé aux moindres détails: un lit double, des fauteuils, des lampes, un poêle à bois, un camping gaz, des poêles, des ustensiles de cuisines, des épices, une cafetière, de quoi faire la vaisselle et une batterie pour l’électricité car "cette expérience se vit en autonomie et en économie d’énergie". Il y a également une toilette sèche par logement et une douche à partager avec vue sur le pré du voisin.

En semaine, il faut compter 90 € la nuit pour vivre cette expérience. Le prix augmente de 20 € le week-end, les jours fériés et en période de vacances scolaires. Un supplément de 25 € est demandé pour le ménage. Afin d’accueillir toute la famille, il y a la possibilité d’ajouter deux matelas supplémentaires dans une des tentes ou de louer un tipi pour enfants fraîchement inauguré ce mardi, au prix de 65 € la nuit.

Un ancrage local

En supplément, vous pourrez profiter d’une promenade avec un alpaga, d’un petit-déjeuner à 20 € par personne ou du brunch hebdomadaire du dimanche à 10 h.

La ferme du Grand Royal n’étant pas une exploitation agricole de production, il n’est pas possible de manger les aliments issus de l’établissement. Néanmoins, les propriétaires tiennent à travailler exclusivement avec des produits des fermes avoisinantes: "On propose le miel de la Ferme de Julien. Les jus et la confiture viennent de la Chise. Le fromage, le beurre et le yaourt proviennent de la Ferme Flémal Ottoul. On va chercher le pain à la Magie du Pain et on fait des pancakes maison sans lactose et sans gluten. Sans oublier les Glaces de Madame Clown et les bières Lutgarde ou de la Brasserie du Renard", détaille Alexandra Gérard.

Un projet pluriel

La Ferme du Grand Royal propose également des activités pédagogiques et inclusives tout au long de l’année à travers leur ASBL Ferme & Compagnie. "On organise des événements à Halloween et à Pâques, des anniversaires, des team buildings… Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche durant l’été pour des visites de la ferme (celle-ci est comprise dans le prix de la réservation au Grand Royal Glamping). On propose aussi des journées à thème pour les personnes porteuses de handicap et certains sont bénévoles deux jours par semaine à la ferme", conclut Olivier Martinot.

Lamas, alpagas, chevaux, chèvres, moutons, cochons vietnamiens ou encore la vache Marguerite, les animaux de cette ferme, ses logements insolites et ses événements ne cesseront de ravir petits et grands.

www.legrandroyal.be/glamping, www.fermeetcompagnie.com