Ça bouge au home Renard

Que peut-on bien faire de ses journées au sein d’une maison de repos ? Bien plus qu’on ne pourrait le penser comme le rappelle Xavier De Cleyre qui évoque les actions de ces dernières semaines. Tout d’abord, en prélude du barbecue annuel, une petite rétrospective Matisse toute en couleurs et en mouvements était proposée avec une exposition à l’entrée du Home Renard. "Ce travail collectif a été réalisé par les résidants à l’atelier ergo, avec l’aide précieuse et artistique de Pascale Vanlaethem, une des bénévoles qui s’investit pour nos résidants. Elle est très créative et apporte plein d’idées artistiques originales à travailler avec les résidants. Elle choisit un peintre qu’elle interprète sous diverses formes avec les résidants. Leurs travaux collectifs et anonymes sont ensuite exposés sur le grand miroir à l’entrée du Home."