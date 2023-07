Mathieu Michel dément la folle rumeur: non, il ne sera pas candidat bourgmestre à… Grez-Doiceau

Avec le retrait d’Alain Clabots, on se demande quelle sera la suite… Alors, visiblement, cela donne des idées à certains et parfois très farfelues.

Ce qui se dit ? Mathieu Michel, secrétaire d’état à la digitalisation, déménagerait à Grez-Doiceau pour s’installer sur la liste avec Sybille de Coster Bauchau. Forcément, une telle nouvelle mettrait en position de force la liste Alliance communale de l’ex-bourgmestre de Grez-Doiceau.

On ne va pas mentir: on n’y croyait pas beaucoup mais ça ne nous a pas empêché de vérifier. Interrogé, Mathieu Michel prend l’information avec humour. "C’est totalement faux et même ridicule comme rumeur", sourit-il…

Quand on demande s’il sera sur les listes communales à Jodoigne, ce qui fait aussi beaucoup discuter – mais avec plus de crédibilité – il répond plus: "Ça, c’est une rumeur un peu plus crédible…".

En 2018, Mathieu Michel n’avait pas été candidat aux Communales, se concentrant sur les élections provinciales pour lesquelles il était tête de liste.