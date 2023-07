Grez-Doiceau: l'opposition AC votre contre le budget du CPAS

Concernant le Taxi-Grez qui reprenait vigueur après les années Covid où il a moins fonctionné, l’opposition note qu’il est apparemment moins sollicité. "Nous pensons que ce service a de l’avenir devant lui et qu’un renforcement serait bénéfique pour les Gréziens. Mais attention au coût: pour l’instant chaque prise en charge coûte 29,74 euros au CPAS."

Alliance communale note toutefois le succès de l’Épicerie sociale, la participation du CPAS auprès des services d’aides familiales, les repas à domicile qui restent stables ainsi que les ébauches de l’audit énergétique des bâtiments du CPAS.

Il y a une réelle désillusion de l’opposition face à d’autres dossiers. Outre la gestion du home actuel et le projet d’avenir pour les aînés à Grez-Doiceau, au niveau des crèches, les frais de personnel ne cessent d’augmenter. "Le taux d’occupation est aux alentours de 80% et le taux d’absentéisme de 15%. Que faire pour monitorer ces dépenses ? Apaiser le personnel ? Nous devons aussi faire attention à la marge des crèches qui se creuse et rappeler que l’aide financière du CPAS par enfant est de plus de 3 000 euros. Les parents réalisent-ils le cadeau que leur offre le CPAS ?"

Autre sujet, le taux d’occupation des ILA (Initiatives sociales d’accueil), soit des hébergements organisés par le CPAS en partenariat avec l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). "Le taux d’occupation est de 50% et la marge est de moins 80 000 euros ! Les subsides Fedasil ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Comment des logements peuvent-ils rester vides pendant des mois et malgré cela, voir leurs charges énergétiques en hausse ?"

Plus d’un million de dépenses à recouvrer

Enfin, "le montant des créances à recouvrer est de 1 059 560 euros. Une partie correspond à l’emprunt CRAC (pour le home et la crèche) qui n’est pas encore converti, mais cela signifie qu’il reste encore beaucoup de créances à recouvrer, et donc des rappels de paiements pour des services dus au CPAS. Ce laisser-aller qui s’accumule d’année en année n’est pas acceptable. Un processus de recouvrement avait été mis en place. Est-il encore d’actualité ?"

Pour toutes ces raisons, le groupe d’opposition Alliance communale a voté contre ce compte. "Pas contre le côté technique, mais contre la gestion des différents postes énumérés et qui, selon nous, n’est pas optimale."