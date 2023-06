Home Renard à Grez-Doiceau: l'AViQ demande de gros efforts pour éviter la fermeture

Ces efforts ne sont pas facultatifs. Ils sont demandés pour éviter la fermeture du home.

Une rencontre entre les élus locaux et le personnel a été organisée ce mercredi 28 juin 2023 en fin de journée pour faire un point de la situation.

Le sujet est délicat, l’opposition Alliance Communale se veut très vigilante mais ne souhaite pas verser dans le catastrophisme, refusant d’inquiéter davantage le personnel et les résidents qui le sont déjà bien assez.

"À propos du home Renard et des remarques de l’AViQ, notre groupe a fait savoir, par écrit et recommandé au président du CPAS ainsi qu’au bourgmestre, qu’il fallait mettre tout en œuvre pour répondre au plus vite aux divers points mis en exergue par l’AViQ par rapport au respect des normes d’accueil des résidents, explique Sarah van Zeebroeck (Alliance Communale) . Nous restons très vigilants par rapport à la situation, dans l’intérêt des résidents et du personnel."

Lors de la présentation des comptes du CPAS au conseil communal, la conseillère s’est inquiétée au sujet du home: "Le taux d’occupation est faible (96% en 2019, 86% en 2022), les frais de fonctionnement ne cessent d’augmenter principalement en raison du nombre d’intérimaires qu’il faut engager. Ils ont encore doublé par rapport à l’année dernière et on multiplie par 4 par rapport à 2020. Sans parler de la dette que nous payons pour un emprunt dont l’objet n’a pas encore de permis d’urbanisme. Que dire aussi de toutes les dépenses nécessaires pour le maintien de ce bâtiment qui est vieux, qui n’est plus adapté aux réalités d’accueil des aînés, et qui demande toujours plus d’attention et plus de dépenses pour satisfaire aux normes actuelles. Il y en aurait pour plus de 50 000 € à l’extraordinaire de dépenses en entretien, rénovations, réparations…"

En 2022, plus de 540 000 € ont été dépensés en auteur de projet, sans compter les frais d’avocats pour vérifier que les procédures sont bien respectées, poursuit Sarah van Zeebroeck: "Nous affirmons à nouveau notre total désaccord avec le choix de la majorité et constatons que depuis quatre ans date à laquelle la majorité a choisi de faire volte-face (NDLR: l’ancien projet par la précédente majorité était sur le point d’être entamé) , il n’y a toujours pas de home Renard version 2.0. Il y a une réelle désillusion de notre groupe face à la gestion du home actuel et au projet d’avenir pour nos aînés à Grez-Doiceau."