Grez-Doiceau : le divin rosé Divico du domaine des Lowas

Pascal souligne que le rouge réalisé avec le même cépage mais pas encore mis en bouteille est aussi très bien. "C’est la première fois qu’il produit en bio et, cerise sur le gâteau, ces vins sont vraiment top et en plus les prix sont très raisonnables." Sur le terrain, Bruno Jadoul est toujours actif. "En principe, à cette période, on commence à être tranquille mais ici, nous avons de gros retards avec l’hiver et le froid qui a régné. On doit donc encore palisser pour éviter des maladies…"

Et d’expliquer le choix du Divico: "Tout simplement car j’avais envie d’essayer le Divico même si j’avais un peu peur de tomber dans un vin classique belge avec des goûts que personnellement, je n’aime pas trop. J’ai donc cherché un cépage différent pour la Belgique, que j’ai planté. Hélas, en 2019, avec mon AVC, cela n’a pas été facile. En 2020, je n’avais pas trop envie de rouge, je l’ai donc pressé comme si je pressais un blanc et il est sorti rosé comme je voulais ! Et voilà le produit fini. Hélas, il ne m’en reste quasiment plus. En 2021, je n’ai pas fait de vin tranquille, mais en 2022, par contre, j’ai eu une très belle production. Il n’est pas encore en bouteille mais on l’a déjà goûté et il plaît énormément ! J’ai donc eu une bonne idée !"

C’est la première année que la production est donc bio. "Cela ouvre un peu de perspectives même si ce n’est pas pour cela que je l’ai fait. Je voulais faire du bio pour ne pas pulvériser cinq fois par an."

La suite du domaine des Lowas ? "Au départ, j’ai planté 1,5 hectare de vignes pour ensuite attendre et voir ce que cela donne. Maintenant, avec l’AVC, c’est difficile de produire plus. Je suis donc toujours en attente. Si je vois que cela prend vraiment, alors je planterai plus… Là, c’est conforme à ce que j’envisageais."

Quant à la vision de son métier, Bruno souligne que "c’est un boulot dans lequel on met beaucoup d’espoir, et on a beaucoup d’attentes. C’est au final toujours très différent entre le début et le produit fini. Une satisfaction, c’est que je n’ai jamais dû diriger mon produit lors du processus et c’est vraiment très bien ainsi !"

Un challenge pour l’avenir ? "En 2020, j’ai fait 8 000 bouteilles. En 2021, ce n’était que 3 000 et pour 2022, on devrait faire 11 000 bouteilles, tout confondu, tranquille et pétillant. On a dû mettre un frein à la vente en attendant la cuvée 2022. Il faudra ensuite bien vendre et assurer derrière. Le vin tranquille 2022 va être mis en bouteille et sera bientôt disponible. Le pétillant sera prêt en décembre."