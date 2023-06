Grez-Doiceau : un parcours d’artistes bien dynamique

L’échevine de la Culture, Caroline Theys, est ravie. Sous un soleil radieux qui a fait un bien fou, Grez-Doiceau accueillait ces 3 et 4 juin 2023 une nouvelle édition de son parcours d’artistes. Et le succès a été au rendez-vous. "Ce sont 150 artistes qui ont répondu présent, et ont pu compter sur 30 sites pour les accueillir comme il se doit, indique l’échevine. La qualité était là, tant du côté des artistes que des accueillants pour permettre une édition plus que réussie. Je suis également enchantée que chaque village ait pu accueillir un ou plusieurs artistes, histoire d’impliquer toute la commune."