La Balade autour de Grez-Doiceau a permis de récolter 3 700 euros au profit de l’association La Vie-là

Les participants ont souligné le caractère charmant de ce tracé, alternant routes de campagne et passages dans les villages. À l’arrivée, les conducteurs et leurs équipiers ont pu se restaurer et se désaltérer dans le cadre splendide du Coullemont, à Archennes. Le service était assuré par une équipe de bénévoles efficaces, motivés par la bonne cause.

Les 3 700 € récoltés au cours de cette journée iront à La Vie-là (Ottignies), une maison de soutien ouverte aux patients traités pour un cancer, pendant le traitement et durant l’année qui suit. L’association, basée à Ottignies, offre une prise en charge globale selon le principe de la médecine intégrative, visant à améliorer la qualité de vie des patients. La réduction du stress, de la dépression, de la douleur chronique, l’amélioration de la tolérance au traitement, la modification des comportements de santé et l’amélioration de l’immunité sont autant d’objectifs poursuivis par l’association.

Au terme de la journée, c’est une Honda Prelude 3G qui s’est imposée, totalisant plus de points que les autres sur les différents questionnaires et épreuves. Les organisateurs, Claude Antonneau et Brigitte Vermer, sont ravis de l’engouement suscité autour de ce rallye et donnent d’ores et déjà rendez-vous pour une troisième édition.