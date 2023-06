Le vendredi 26 mai 2023 a eu lieu la remise des prix du concours de dessins lié à la balade familiale "À la recherche du code Erasmus" proposée du 27 avril au 21 mai dans les campagnes entre Bossut, Néthen et la ferme du Grand Royal. Cette année, le temps n’était pas au rendez-vous ce qui en a freiné plus d’un et c’est donc surtout pendant la dernière semaine que les marcheurs participants ont réalisé la balade. Qu’à cela ne tienne, le concours de dessins a quant à lui eu son succès. L’échevin en charge des partenariats européens, Pascal Goergen: "Plus de 100 dessins ont été réalisés par les élèves de 5e et 6e primaire des écoles de la commune. La thématique liée à Érasme, à ses voyages à travers l’Europe et aux spécialités régionales, a titillé la créativité de nos jeunes. Bravo à eux et merci aux enseignants".

La remise de prix s’est déroulée en présence du bourgmestre, Paul Vandeleene, de l’échevin Pascal Goergen et de Gaëlle Hladki en charge de la participation citoyenne à la Commune. L’énigme à résoudre était le mot "SUÈDE" avec ce clin d’œil pour la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne qui se terminera le 30 juin prochain. C’est Valérie Kempinaire, de Néthen, qui a remporté le panier de spécialités régionales suivi de Daniel Gillekens et de Youri Chaudoir. Avec leurs dessins respectifs, Clara Staelraeve (école communale de Grez-centre), Léa Moriame (école Saint-Joseph) et Louis Roose (école communale de Grez-centre) ont gagné un stage de sport chez Sport Touch. Tous les dessins ont été exposés au pied des 27 drapeaux européens disposés rue du Grand Royal au départ de la balade. Un beau symbole de la citoyenneté et de la diversité européennes.

Citoyenneté européenne et présidence belge en 2024

Grâce au projet européen DESIRE mené avec neuf autres communes européennes qui a donné lieu à la première édition de la balade européenne "À la recherche du code Schuman" en avril 2022, le collège communal a voulu pérenniser en 2023 cet événement avec la balade Erasmus et avec l’idée de continuer de plus belle l’année prochaine puisque dans un an, ce sera la présidence belge de l’UE entre janvier et juin 2024. Et le bourgmestre, Paul Vandeleene, de rappeler que "l’objectif avec nos balades est de nous ouvrir sur l’Europe, d’aller à la rencontre des autres cultures et de faire mieux connaître les 26 autres membres de l’Union européenne".

L’échevin Pascal Goergen conclut: "Avec l’ensemble du collège communal, nous souhaitons véritablement insuffler les valeurs de liberté, de démocratie et de citoyenneté européennes à nos jeunes alors que la guerre est à nos portes. Avoir pendant un mois les 27 drapeaux européens qui flottent au vent sur le territoire de la commune est un symbole fort et nous espérons – nous qui sommes à 28 km du rond-point Schuman – contribuer à cet espace de paix et de liberté pour les générations futures".