Grez-Doiceau : l’immersion en néerlandais se poursuivra

Paul Vandeleene, bourgmestre: "Nous avons analysé les nombres d’enfants ainsi que les projections pour les années à venir. J’ai aussi eu l’occasion de reparler de cette question avec les directions qui ont fait part de leurs souhaits et de ceux des enseignants. De tous ces échanges, ressort clairement le souhait de garder deux classes d’immersion par année même si l’on sait que la recherche d’enseignants pour les leçons en immersion réclamera une attention particulière. La publicité est déjà une priorité des directions. Suite à l’ensemble de ces réflexions, le collège a confirmé sa décision d’organiser deux classes en immersion en 3e maternelle ainsi qu’en primaire. En fonction du nombre d’élèves inscrits dans chacune des filières, cela pourrait évoluer d’une année à l’autre".

De 75/25 à 50/50

En maternelle, la proportion entre heures en néerlandais et heures en français est modifiée: on passe de 75/25 à 50/50. Pourquoi ? "Actuellement, dans la filière immersion, la proportion de périodes de cours en français et en néerlandais est la suivante: En primaire: 50/50, soit 12 périodes pour le néerlandais et 12 pour le français. En maternelle: 75/25, soit 18 périodes en néerlandais et 6 en français. À ces heures, s’ajoutent évidemment des périodes d’éducation physique ou de psychomotricité et des périodes pour les cours philosophiques. Plusieurs éléments nous ont amenés à choisir aussi 50/50 en maternelle, dont le souci d’une cohérence et d’une continuité entre le cycle maternel et le cycle primaire".

Et d’ajouter: "Nous souhaitons aussi mettre l’accent sur l’acquisition des notions de base en français et celle du vocabulaire de base attendu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). En effet, avec l’arrivée des nouveaux programmes, nous percevons qu’il est indispensable que les enfants puissent avoir davantage d’activités et de leçons dans la langue française afin d’atteindre les objectifs de fin de 3e maternelle.

Ces dernières semaines, la presse a relayé combien la lecture reste une préoccupation importante en FWB. Le collège et les directions d’écoles la partagent. Je souligne combien l’ensemble de ces échanges ont été très constructifs et, pour ma part, dans ma responsabilité des écoles, je sais que les échanges hebdomadaires avec les directions me permettent d’aborder avec elles toute une série de points qui concernent les enfants et les enseignants avec la volonté d’apporter les réponses les plus adéquates aux réalités de l’école d’aujourd’hui".

Du côté de l’Alliance Communale (opposition), Sybille de Coster Bauchau se réjouit de l’issue des discussions: "Nous avions eu des échos évoquant une possible fermeture de la seconde filière d’immersion. J’ai interpellé le bourgmestre qui avait reconnu la difficulté de trouver les professeurs. On a demandé un groupe de travail qu’il a organisé. Il était important pour nous de rassurer au plus tôt les parents. Nous sommes contents d’avoir été entendu et que des solutions ont été trouvées tous ensemble. Ce maintien est un gain pour l’école, car l’immersion permet des perspectives".