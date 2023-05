Grez-Doiceau réajuste ses comptes

"Les dépenses de personnel augmentent de quelque 200 000 €. C’est lié notamment à la proposition de recrutement d’un responsable pour le service “cadre de vie” nouvellement créé et qui englobe les services déjà existants de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et du logement", indique Laurent Francis, échevin des Finances. Ces dépenses intègrent aussi le coût en hausse conséquente du marché des assurances contre les accidents, et – grande nouveauté – la mise en place de chèques repas à compter de septembre prochain suite aux demandes clairement exprimées au travers de l’audit communal. "Cette mesure formera une dépense en année pleine de 146 000 €. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 277 000 €, notamment pour renforcer la digitalisation mais aussi suite à la réévaluation de divers besoins transversaux."

Les dépenses de transfert augmentent de 166 000 €, principalement en raison du renforcement des primes énergies au vu de leur succès: 110 000 € supplémentaires sont prévus pour la seule prime photovoltaïque, dont l’enveloppe passe ainsi à 150 000 €, ce qui doit permettre d’absorber les nombreuses demandes rentrées fin 2022 et les nombreuses demandes encore enregistrées depuis le début 2023.

Les dépenses de dette baissent légèrement – de quelques milliers d’euros – en raison de la réduction des emprunts par intégration du boni. "Notons au niveau des recettes une dotation exceptionnelle de 55 000 € de la part du SPW pour faire face aux envolées des coûts de l’énergie."

Au niveau des investissements, le poste consacré à l’entretien des voiries augmente de 435 000 € et passe à 741 000 € compte tenu des besoins qui avaient été modérés lors de l’élaboration du budget. Sont visés des réfections de dalles béton, le fraisage de chemins agricoles et la réfection du rond-point du clos des Chêneaux. "Nous avons toutefois retiré le carrefour de Nodebais en raison d’analyses en cours avec l’inBW pour l’égouttage."

Le poste consacré à la rénovation de la Maison rurale augmente de 157 000 € pour absorber les indexations et pour l’aménagement des abords, l’achat du mobilier et l’acquisition de batardeaux en prévention des risques d’inondation.

À propos d’inondations, un budget total de 225 000 € est prévu pour des aménagements de prévention à Doiceau.

Notons encore un soutien aux projets de biodiversité initiés avec l’ASBL Kick, dont la plantation de 2,5 km de haies pour un total de 28 000 €.

Dans l’opposition, Sybille de Coster (Alliance Communale) regrette le coût du personnel qui augmente encore: "Depuis le compte 2022, on note une augmentation d’un million. Bien sûr, il y a l’index mais on continue à engager… Une bonne chose pour le personnel, ce sont les chèques repas mais cela va encore augmenter les coûts à l’avenir ! Et puis, il y a la dette qui baisse un peu. En fait, il n’y aura pas d’emprunt pour les voiries mais la dette reste autour de 8,5 millions, sans oublier la dette du CPAS réservée pour le home Renard (7 millions) et le fameux emprunt pour la RCA en vue de construire le terrain de hockey".