Grez-Doiceau : un tilleul succède à l’orme de la Malhaise

Dimanche dernier, Dimitri Dewilde, échevin de l’Environnement, a pris la parole, assisté de la conseillère en environnement qui a géré le projet: "Cet arbre, si cher au cœur des randonneurs et des Gréziens, était un orme, que nous avons remplacé par un tilleul. Il deviendra à son tour un arbre remarquable. On raconte que le tilleul est vu comme un symbole de protection, de paix et d’amour. Il est souvent associé à l’amitié et à l’harmonie. Le tilleul est également perçu comme un symbole de fertilité et de prospérité. Dans l’âme populaire, ce sont surtout des fleurs, des parfums, des tisanes…

On raconte toujours que l’ancien arbre (de la Malhaise) était un arbre à clous, un arbre votif (on venait y faire des vœux), comparable aux arbres à loques ou à chiffons… Cet arbre et le banc que nous lui avons offert pour l’accompagner marquent la croisée des chemins. Ils invitent à s’arrêter lors des promenades".

Dimitri Dewilde a aussi évoqué la mémoire de deux habitants qui se sont toujours mobilisés au service de la protection de la nature: Luc Coisman, ancien échevin décédé du Covid en 2021, "qui s’est investi pour sa commune et son quartier notamment dans le cadre de Grez Propreté et pour les fêtes de voisins" ; et Jean-François Misonne, décédé en 2022, guide nature actif chez les Amis du Parc de la Dyle, qui était fort attaché à l’arbre de la Malhaise et souhaitait ardemment que la Commune le remplace. Jean-François Misonne présidait aussi l’association Gelura qui assure la promotion du patrimoine historique de l’abbaye de Florival.

"Et Nous voulons aussi rendre hommage au Docteur Stenuit, fondateur et président des Amis du Parc de la Dyle, qui œuvra très longtemps à la préservation de la biodiversité", a ajouté l’échevin Dimitri Dewilde.

À noter que la convention signée entre la Commune et Kick, visant à la sauvegarde de la biodiversité, permettra aussi de poursuivre leur action.

Le bourgmestre, Paul Vandeleene, a ensuite fixé la plaque commémorative avant d’inviter tous et toutes à partager le verre de l’amitié.