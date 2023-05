"Je n’ai jamais vu pareilles conditions" à l’école de VTT des Blancs Gilets (Grez-Doiceau)

Puis, de ces conditions difficiles, il ressort surtout que les enfants adorent. "Dès qu’il y a une grosse flaque d’eau, on les avertit mais au lieu de la contourner, ils filent tout droit dedans parce qu’ils trouvent ça fun (rires) ."

Fun en termes de sensation mais éprouvant pour les… montures. "La pluie, c’est ce qu’il y a de pire pour les vélos, poursuit notre interlocuteur. En effet, le sol en Brabant wallon est réputé pour être hyper sablonneux. Ajoutez-y de la pluie et vous avez un cocktail sable/pluie imbuvable pour la mécanique. Surtout au niveau des freins avec des patins qui s’usent à une vitesse incroyable. Du coup, on a passé une grande partie des journées de mardi et mercredi à resserrer les câbles de frein des VTT des enfants. Mais encore une fois: les enfants adorent rouler, même sous la drache et au final, on passe au-dessus des difficultés pour forger de beaux souvenirs."

Les stages des Blancs Gilets sont organisés à chaque période de vacances scolaires. Avec un jeune public qui répond présent.

"Nos stages sont ouverts à tous. Il n’y a aucune exigence en termes de niveaux. La seule obligation, c’est d’avoir un VTT et de savoir rouler à deux roues. Derrière ça, on est un groupe d’encadrants (NDLR: cette semaine, ils étaient six pour 22 enfants) hypermotivés, tous formés à ça et on s’adapte au niveau de chacun des enfants. Avec un leitmotiv: que le vélo soit un plaisir."

Un plaisir et une source d’apprentissages divers. "La première dimension, c’est d’apprendre à respecter l’environnement dans lequel on roule, essentiellement des bois, des chemins dans les champs, etc. D’ailleurs, on organise toujours, à un moment donné, des petits défis de ramassage de déchets. Les enfants y sont très réceptifs. L’autre dimension, c’est d’apprendre à rouler en ville. Car même si on n’y passe pas le plus clair de notre temps, on est obligé de circuler dans les villes et villages. On apprend donc aux enfants à respecter les règles routières, à se méfier des automobilistes – car priorité de l’usager faible ne veut pas dire sécurité – et à guetter les petits dangers du style: lignes blanches glissantes en cas de pluie, bordures de trottoir, nids-de-poule, etc. On essaie de profiter de chaque moment pour les mettre en situation. C’est important pour leur avenir sur la route, à vélo. Lequel doit rester un plaisir. Toujours."

D’autres stages sont organisés cet été. Infos: Facebook Vélo Club Blancs Gilets.