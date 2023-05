Grez-Doiceau : sensations garanties aux 24 Heures de Grez pour voitures miniatures électriques

Mais ces 24 heures, c’est quoi au juste ? Le Kiwanis propose en fait durant deux jours, pour tout qui veut, petits et grands, la 16e édition de cette course de voitures miniatures type Scalextric sur une réplique du circuit de Spa-Francorchamps. L’entrée est libre, avec petite restauration et bar car, ne l’oublions pas, le but est caritatif.

La course est à 5 € sur le circuit Spa-Francorchamps, à 2 € sur le circuit "midi" et à 1 € sur le circuit "mini". Comme l’indiquent les organisateurs, "c’est devenu un rendez-vous incontournable dans l’entité. En famille, entre amis ou entre collègues, le Kiwanis nous invite à venir piloter des bolides miniatures sur une réplique du circuit longue de 72 mètres pour vivre une expérience inoubliable avec des sensations fortes garanties."

De nombreux lots seront offerts et notamment un vélo de marque VSF offert par le partenaire ACBikes au grand gagnant du week-end.

Il y aura aussi des places VIP pour des courses automobiles à Francorchamps et à Zolder offertes par Nathan Vanspringel, pilote belge professionnel pour VDS Racing Adventures, une écurie de Mont-Saint-Guibert.

Pour tout renseignement complémentaire: Philippe Heymans (0497 70 47 98, heymans63@hotmail.com).