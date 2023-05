Grez-Doiceau propose une nouvelle balade de sensibilisation à l’idée européenne

L’objectif, selon Pascal Goergen, échevin des Partenariats européens, à l’initiative de ces balades, "est de s’ouvrir sur l’Europe, d’aller à la rencontre des autres cultures et de faire mieux connaître les 26 autres membres de l’Union. Au niveau de nos écoles primaires, nous les impliquons via un concours de dessin. Je peux vous dire qu’il y a un réel engouement de la part des élèves de 5e et 6e. Ceux-ci ont dessiné leur perception de l’Europe à travers les voyages et les spécialités culinaires dans les 27 pays membres. 22 dessins ont été présélectionnés et tous les autres sont affichés dans l’espace “Drapeaux” au départ de la balade. Ouvrir l’esprit des écoliers vers la citoyenneté et la culture européennes est déjà en soi un très bel objectif".

La balade est ouverte depuis le 27 avril et le restera jusqu’au 21 mai à minuit. Tout au long d’un parcours de 5 km, 12 questions sur l’Europe avec à la clé un code à trouver pour gagner un des trois paniers garnis de produits locaux/régionaux. Les participants peuvent remettre leur bulletin de participation dûment rempli soit sur place (Ferme & Compagnie, rue du Grand Royal, 2), soit à l’administration communale. Le formulaire et les explications peuvent être téléchargés sur la plateforme.

Cette balade a été le fruit d’un projet européen que Grez-Doiceau a mené à bien en 2021-2022 avec des citoyens gréziens et neuf autres communes européennes.

On peut effectuer la balade jusqu’au 21 mai, et du même coup donner son avis sur les dessins des écoliers en votant pour permettre à trois élèves de remporter un stage sportif (infos sont disponibles sur https ://www.flui.city/Grez-Doiceau/consultations).

https ://bit.ly/3LNMZaW