Une association des parents est née à l'école Fernand Vanbever de Grez-Doiceau

Avec 185 enfants, la section maternelle est assez grande, et compte pour un tiers du total de l’école: une association de parents spécifique a donc du sens afin de prendre en compte les spécificités des plus petits.

Financer achats de matériels, livres, cadeaux ou spectacles

"Avec quelques parents, on a très vite constitué un comité, composé de Vanessa Dupaix en charge des partenariats et activités, Simon Fonteyn comme trésorier, une secrétaire et moi comme président, en charge de la coordination et de la communication. Sans compter de nombreux parents qui s’impliquent à chaque réunion et activités. Il y avait un réel besoin, car beaucoup de parents de maternelles se sont manifestés. Et bien entendu, avec la directrice et les profs, nous formons une équipe dynamique pleine d’idées et soucieuse du bien-être des enfants."

Il faut préciser qu’avec les différentes réglementations et autres décrets, les écoles ne peuvent demander qu’une contribution financière limitée aux parents. C’est une bonne chose pour l’équité mais cela limite énormément les activités. C’est là qu’interviennent les AP, elles peuvent organiser des activités qui financeront les achats de matériels, livres, cadeaux ou spectacles tout au long de l’année au profit de tous les enfants.

"J’ignorais ce détail et ça motive à contribuer du coup, donc je le rappelle dans chacune de nos communications aux parents", précise Dominique Ebrant.

Après un marché de Noël très réussi, quelques spectacles (magie, photo avec St Nicolas et une lecture par les éditions gréziennes pour enfants des Marmottons), un futur potager pédagogique, leur prochaine activité grand pubic sera une brocante vide dressing le 28 mai prochain, ouverte à tous, y compris aux extérieurs de l’école.

"Nous souhaitons créer un maximum de synergies avec la commune, les associations et commerces locaux, et nous nous efforçons d’établir une communication régulière vers les parents par tous les canaux possibles, mail, appli, WhatsApp ou réseaux sociaux. Et ça fonctionne, puisque nous avons établi un record avec les rentrées de la marche parrainée, qui vise l’achat de nouveaux tricycles et la sensibilisation à l’écologie puisque les enfants ramasseront et trieront les déchets en chemin."

L’AP Les Crayons vise l’épanouissement des enfants, cela passe également par les activités extrascolaires. Face au constat que les locaux de l’école étaient souvent loués pour des externes, l’AP a organisé une enquête auprès de tous les parents afin d’évaluer les besoins d’activités pendant les garderies: l’objectif est de donner la priorité aux enfants de l’école.

"Nous avons analysé la convention qui lie la Commune à l’ONE, nous avons des pistes de prestataires (sports, activités d’éveil, lecture,…), il suffit d’un accord de la Commune pour avancer. Vu le nombre de parents qui rentrent tard, cela serait plus que bienvenu".