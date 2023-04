Pêche: un master en américaine de Tubize à Pécrot

"Ce master se déroulera sur plusieurs sites. Ce dimanche, nous serons à Tubize, à l’étang de Cœurq puis nous serons à l’étang de la Carpe d’Or, à Faux (Court-Saint-Étienne), les 21 mai et 18 juin. J’aurais aimé un site dans l’est du BW mais nos discussions du côté d’Orp n’ont pas abouti…"

Le concours sera en américaine, ce qui veut dire que deux pêcheurs sont sur la même ligne de pêche, ce qui demande une bonne cohésion. Le matériel ? "Une canne longue, sans moulin, avec des élastiques à l’intérieur des deux derniers bouts. Chaque élastique est différent en fonction du mode de pêche et de poissons et donc du fil utilisé. On utilise un fil fin élastique et on pêche de petits poissons. Cela devient du sport quand on en pique un gros ! Il y a bien entendu, pour la pêche aux gros poissons, des élastiques et du fil aussi plus gros."

Pour ce master, les participants trouveront dans les étangs tout type de poissons: gardon, brème, tanche, carassin, carpe… "On appelle ça dans notre jargon “pêche de tout-venant” car on ne sait pas ce qui va mordre. Par contre, certains étangs sont spécifiques carpidées (carpe, carassin). Là, ce sont des carpodromes."

Bon à savoir, on pêche "au coup" à tout âge, les cannes sont alors appropriées. On va de 8 à 15 mètres, mais en moyenne on achète des cannes de 13 mères. Les prix vont de 450 € à… 5 000 €.

La pêche au jigger ou à la floche sera interdite, mais tous les autres types ou modes de pêche au fond seront autorisés. "L’amorçage à la farine ne sera autorisé qu’en finale, pas en qualification. Il est intéressant de souligner que ces rendez-vous ont aussi un but pédagogique. Le souhait est de faire découvrir à un large public ce qu’est notre sport et ce qu’il peut véhiculer en termes de contact humain, de valeurs morales, mais également de faire connaître notre patrimoine géographique et culturel aux diverses générations. On vise aussi la promotion des sites où l’on va pêcher en les présentant aux clubs participants."

David Pierre : 0475 38 74 40.