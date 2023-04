Grez-Doiceau vivra tout ce week-end ses fêtes de la Saint-Georges

Le traditionnel quiz musical, dont ce sera la 12e édition, est prévu samedi, à 20 h, à l’école Saint-Joseph-aux-Champs.

Dimanche, le village médiéval s’installera sur le parking de l’espace social et derrière l’église. De 10h à 18 h, les Compagnons de la Cour des Miracles vous feront vivre le quotidien d’un village du Moyen Âge: animations, ateliers et démonstrations, exposition d’armes et armures, tir à l’arc, etc.

À 16 h 30, ce sera le combat de saint Georges contre le dragon, chaussée de Jodoigne. Ce combat pourra être suivi aussi sur écran géant dans la cour de l’école communale.

Avant cela, bien d’autres propositions sont au programme de la journée de dimanche. Parmi celles-ci, épinglons: de 7h à 18 h, brocante ; 9 h 30, balade de la Saint-Georges ; dès 10 h, marché des saveurs (présence de confréries, d’artisans et de producteurs locaux) ; de 10h à 18 h, village des enfants organisé par l’accueil extrascolaire (grimage et ateliers créatifs) ; 11 h, procession et cortège médiéval à la sortie de la messe ; de 12h à 15 h 30, tracteurs anciens place Dubois et chaussée de Jodoigne ; de 12 h 30 à 18 h, démonstration des arbalétriers ; de 14h à 16 h 30, artistes de rue déambulant dans le centre de Grez ; 15 h, sortie des géants et de la fanfare de Néthen-Wez.