Grez-Doiceau : le coût du personnel communal déplaît à l’opposition

Alliance Communale relève que le coût du personnel représente 37 % des dépenses. "Pour rappel en 2021, la Commune a engagé un mi-temps pour le plan Climat, un mi-temps pour la participation citoyenne, un mi-temps pour la bibliothèque, un mi-temps attachée culturelle, un temps plein pour la mobilité, un temps plein pour le plan de pilotage scolaire et 5 emplois temporaires “inondations” ont déjà été engagés. En 2022, on a “renforcé les effectifs” avec les engagements d’un temps plein informatique, un mi-temps communication, un mi-temps pour le service des travaux, un temps plein pour le secrétariat de l’école communale et un mi-temps pour le personnel d’entretien.

Nous sommes peu convaincus par ces engagements qui ne servent pas spécialement à améliorer le service aux citoyens. Ceux-ci se plaignent amèrement du temps mis pour obtenir une réponse à une demande, à un permis d’urbanisme. Les dépenses en personnel ont augmenté de 2,4% en 2020, de 8,6% en 2021 et de 10,6% en 2022. Or, de nombreux agents ayant été en maladie (et donc à charge de la mutuelle), la charge est moindre et ce, malgré l’indexation des salaires. Nous sommes donc très inquiets pour 2023 et votons contre."

Et d’ajouter concernant la dette: "Laurent Francis la justifie en disant que le coût par habitant à Grez-Doiceau est moindre que dans les autres communes du cluster et que la moyenne provinciale ou régionale. Mauvaise argumentation à notre avis !"

Sur les investissements: "Si l’on retire les travaux de l’école de Grez-Doiceau qui d’ailleurs n’ont toujours pas débuté, et le PIC (principalement subventionné par la SPGE), ils sont de 1 705 000 € sur un budget global de 17 850 000 €".

Enfin, sur le changement climatique évoqué par l’échevin: "Changement climatique, dites-vous ? Comme sœur Anne, après quatre ans, rien de visible dans le compte 2022 ! Pas de panneaux photovoltaïques, pas de chaudière biomasse, pas de bornes électriques. Pas de mise en œuvre aujourd’hui du PIWACI… Autant de points qui justifient notre avis défavorable !"