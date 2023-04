Grez-Doiceau : "Les comptes 2022 sont bons" se félicite l’échevin des Finances

Les droits constatés nets et les engagements ont augmenté d’un peu plus de 6 % pour s’établir respectivement à hauteur de 1 280 € et 1 142 € par habitant. À taux inchangés en 2022, les additionnels à l’IPP n’ont que très légèrement augmenté et s’élèvent autour de 400 € par habitant, par contre les additionnels au précompte immobilier ont augmenté de 10 % pour atteindre un peu plus de 285 € par habitant. "Cette augmentation est directement liée à la perception du précompte immobilier par le SPW qui a procédé à l’indexation des revenus cadastraux. Précisons encore que les taux de nos taxes principales restent inchangés en 2023 (6,9 % pour l’IPP et 1 950 centimes additionnels pour le PI)."

Les dépenses de transferts sont en baisse de 6,6 % et sont de 329 € par habitant. Ici les dépenses principales se répartissent à hauteur de 115 €/hab. pour la zone de police des Ardennes brabançonnes (en hausse de 12 €/hab.) ; 87 €/hab. pour le CPAS (inchangé par rapport à 2021) ; 56 €/hab. pour le traitement des déchets (en hausse de 1 €/hab.) ; 34 €/hab. pour la zone de secours (en baisse de 11 €/hab. suite à une reprise d’une partie du financement par la Province du Brabant wallon); 17,5 €/hab. pour la Régie communale autonome (hall omnisports, en hausse de 2 €/hab.) ; et 6 €/hab. pour les fabriques d’église et la laïcité (en hausse de 2 €/hab.).

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 143 €/hab., en hausse de 3 €/hab. par rapport à 2021, signe d’une reprise d’activité après la crise sanitaire. "Notons toutefois que le budget prévoyait une dépense de 200 €/hab."

Cinq indexations salariales

En revanche, les dépenses de personnel ont augmenté de manière significative avec une charge brute s’élevant à 418 € par habitant dont environ 82 €/hab. couverts par des subsides régionaux APE (aides à la promotion de l’emploi). "L’augmentation résulte principalement de cinq indexations salariales et, dans une moindre mesure, de quelques engagements en soutien au service des Travaux, à la communication, à l’implantation scolaire et à l’informatique (l’ensemble de l’administration communale présentant ainsi 7,6 équivalents temps plein pour 1 000 habitants). Grez-Doiceau a toutefois un coût du personnel bien moindre que la moyenne provinciale (560 €/hab.) ou régionale (613 €/hab.)", conclut Laurent Francis.