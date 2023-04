Les documents du conseil mis en ligne

Via le site www.deliberations.be/grez-doiceau, le citoyen a dorénavant la possibilité de disposer une semaine avant le Conseil communal de l’ordre du jour et des projets de délibération. Cela leur permet de prendre connaissance du contenu des délibérations et ainsi de mieux suivre les points qui les intéressent et in fine, de leur permettre de mieux participer à la vie locale. "Aujourd’hui, ils peuvent venir au Conseil communal pour suivre les débats sur des enjeux communaux et dès l’année prochaine, ils pourront suivre les débats en ligne comme cela avait été le cas pendant la crise du Covid", assure l’échevin Pascal Goergen (DéFI).

Des essais ont déjà été effectués. Le Collège communal travaille de cette manière-là depuis le 10 février dernier avec grande satisfaction. "Dès à présent, il ne fait aucun doute que la valeur ajoutée est reconnue de tous. Rechercher un document ou une annexe est un jeu d’enfants et ne prend que quelques secondes".

Il y a quelques jours, la commune a envoyé les liens de la plateforme iA Délib à l’ensemble des conseillers communaux. Ceux-ci ont donc pour la première fois accès aux documents du conseil communal. Ils ne sont donc plus obligés de venir à la commune pour consulter les dossiers. Ils peuvent prendre connaissance de l’ordre du jour, des documents annexés et peuvent préparer leur conseil à toute heure du jour et de la nuit.

En Brabant wallon, 8 communes, dont Grez-Doiceau, mettent cette plateforme d’Imio à disposition des citoyens.