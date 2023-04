Grez-Doiceau : Alain Stévens, directeur de la régie communale autonome, prend sa pension

C’est à ce moment qu’il a rejoint Grez-Doiceau. "Comme il commençait à perdre de plus en plus de cheveux, il s’est tourné vers une organisation qu’il croyait plus calme pour terminer tranquillement sa carrière et a postulé comme directeur de la RCA de Grez-Doiceau en 2013. Depuis ce jour, Alain a été un directeur incroyable mais aussi un directeur mis au défi à tout moment, amené à toucher à tout, sollicité 7/7 jours, 24/24h, un véritable homme à tout faire, un super gestionnaire des lieux."

Alain Stévens a aussi été amené à gérer des moments difficiles, "car oui, des crises, nous en avons connu ces dernières années. À commencer par celle du Covid qui a touché le secteur sportif de plein fouet et au cours de laquelle Alain Stévens a géré l’application d’une trentaine de protocoles différents, tout en garantissant l’accès à la pratique sportive malgré toutes les restrictions. Ensuite, il y a eu les inondations qui ont touché la commune et là encore nous avons pu compter sur lui. Enfin la crise de l’Ukraine, où en deux temps trois mouvements, il a réhabilité sa salle de réunion en espace d’accueil et de logement pour toute une famille fuyant la guerre."

Avec l’aide d’Alain Stévens, Grez-Doiceau a aussi créé le guichet des sports, lieu d’information et de référence pour les citoyens. "À son initiative, c’est aussi une ASBL appelée AG Forme qui a vu le jour, avec cette volonté de soutenir plusieurs sections sportives et de promouvoir, d’organiser et de coordonner des activités sportives dans la commune. Alain a aussi créé le Salon des sports qui draine chaque année des centaines de citoyens et qui présente un panel de l’offre sportive à Grez-Doiceau. Bref, Alain a été un incroyable directeur, polyvalent, sociable. Il avait un regard sur tout et des solutions à tout, tout en clamant sa volonté que notre hall omnisports offre un réel service, avec un objectif social et propose une pratique sportive diversifiée et ouverte au plus grand nombre. Et c’est sur cette vision que nous allons poursuivre le travail."

C’est Arnaud Weckhuysen, super motivé, qui reprend le flambeau.