Grez-Doiceau reprend en main la gestion de ses cimetières

Pascal Goergen, échevin en charge de l’état civil et de la population a réalisé un état des lieux des cimetières de la commune, un document d’une trentaine de pages qui se veut être une photographie de la situation actuelle des 10 cimetières. "Il a fallu éplucher les 779 délibérations du collège communal de ces 10 dernières années liées aux concessions. Ce travail porte ses fruits car cela a permis non seulement d’établir des tableaux par cimetière et par type de concession, mais cela nous permet aussi dès à présent de voir où et quels sont les besoins pour demain et après-demain. Et c’est ce qui a motivé la décision du collège de commencer la reprise en main de la gestion de nos cimetières par le chantier d’assainissement de Grez-centre."

"Le cimetière n’a pas été géré comme il se doit depuis plus de 30 ans"

Avec Xavier Deflorenne, le "monsieur Cimetières" de la Région wallonne, l’échevin grézien a passé au crible fin l’ensemble des sépultures du cimetière de Grez-centre. "Xavier Deflorenne a estimé que le cimetière n’a pas été géré comme il se doit depuis plus de 30 ans."

Tout au long de l’année 2023, les cimetières de l’entité vont donc être expertisés par Xavier Deflorenne. Beaucoup de sépultures sont devenues propriété communale suite au travail administratif mené ces dernières années. "Il est du devoir des Communes de récupérer de la place pour les habitants actuels et remettre nos cimetières sur les rails. Une feuille de route a été établie avec la Cellule de gestion du patrimoine funéraire de Wallonie. Des plans d’aménagement sont en cours de réalisation avec l’architecte paysagiste de la Région. Un cimetière est au fil des années et des générations un terrain de rotation : 5 ans, 30 ans, 50 ans, à perpétuité."

Pour éviter des surcoûts et pour former ses propres fossoyeurs à ces chantiers, la Commune de Grez-Doiceau s’est associée à d’autres Communes pour mettre en commun les moyens humains et techniques. "Sur conseil de Xavier Deflorenne, j’ai pris contact avec Ramillies, Braine-l’Alleud et Fexhe-le-Haut Clocher (province de Liège). Toutes ont répondu positivement. Des conventions de mutualisation ont été adoptées lors du dernier conseil communal. Une quinzaine de fossoyeurs expérimentés seront présents pour notre chantier."

Mutualisation des fossoyeurs

Mutualiser les fossoyeurs permet à Grez-Doiceau de bénéficier d’une main-d’œuvre plus importante, mais aussi et surtout de mutualiser les connaissances du métier et les bonnes pratiques ainsi que de créer des liens. Par ailleurs, le gain budgétaire est très important car passer par des entreprises privées génère des coûts conséquents.

Bien sûr, un chantier d’assainissement comprend toutes une série d’éléments qui peuvent susciter l’inquiétude des citoyens et des riverains. "Nous avons prévenu la population via le site internet de la Commune et les riverains du cimetière via un courrier. Nous avons entrepris ces travaux pour que nos cimetières saturés puissent à nouveau respirer. Dans le cas de Grez-centre, nous avons placé un ossuaire, nous procédons à une trentaine d’exhumations, nous déplaçons des monuments cinéraires. L’espace de dispersion est transféré et réaménagé, tout cela dans le respect de nos défunts et selon la législation wallonne en vigueur."