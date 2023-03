Le phénomène JCPMF est toujours d’actualité à Grez-Doiceau

Parmi les encadrants, fidèle au poste, on retrouve Philippe Cordier, kiné, coureur depuis des lustres. JCPMF, c’est une fameuse aventure pour lui, et surtout, une source d’informations sur laquelle il compte bien se pencher prochainement. "Je vais lancer un mémoire de licence là-dessus. Il est plus qu’intéressant de comprendre ce qui incite les gens à se bouger, ou pourquoi ils décrochent." Un premier constat, ce sont 80% des femmes entre 35 et 50 ans qui prennent part aux sessions. "Elles viennent pour faire un peu de sport, parfois pour maigrir, mais surtout pour l’aspect social."

"Les trois quarts qui débutent la session arrivent à son terme"

Grez-Doiceau, JCPMF a entraîné la création d’un club de running peu de temps après le lancement en 2012. "C’est le vivier du club, et c’est super. Sans JCPMF, on aurait 50 et non 200 membres…"

Depuis le début, 800 personnes sont passées dans les mains expertes du staff grézien. "Une belle aventure. Généralement, les 3/4 qui débutent la session arrivent à son terme. Les autres arrêtent pour différentes raisons. Travail, complications physiques,… là aussi il y a matière à études pour savoir comment améliorer encore le programme et son suivi."

Alors que lors des premières sessions, une bonne quarantaine d’adeptes prenaient part à la session, ils sont environ une quinzaine dorénavant. "On a fait le tour des candidats sur l’entité. C’est normal… Là, on va commencer à aller voir dans les communes voisines où le programme n’existe pas, afin de leur proposer l’activité."

À Grez, on veille aussi à diversifier. "Ce mardi, l’UCLouvain est présente pour une session de prévention des blessures liées à la course à pied avec une conférence et une étude avec questionnaire."

Tous les mardis et jeudis, JCPMF Grez-Doiceau encadre donc les joggeurs en herbe. "On a deux séances encadrées. La troisième est libre mais nous avons un groupe WhatsApp et souvent ils se retrouvent à plusieurs pour courir ensemble. Il est primordial de courir au minimum deux fois semaine, une seule séance ne suffit pas."

Sans esprit de compétition, dans une ambiance de groupe. "Cela, j’y tiens, on reste tous ensemble pendant la séance. Tout comme la qualité du staff est importante. Je suis kiné, je peux donc donner de précieux conseils en cas de petits bobos. La qualification des encadrants est très importante."

www.runningrez.beLieu de rendez-vous: hall sportif, chaussée de Wavre.