Tout savoir sur les communautés d’énergie, une soirée à l’Espace culturel de Nethen ce lundi

Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ? Comment fonctionne-t-elle ? Qui pourra y participer ? Avec quels avantages et inconvénients concrets ? Toutes ces questions seront abordées et discutées le lundi 20 mars, à 19 h 30, à l’Espace culturel de Nethen (Place de Trémentines). Cette soirée est organisée par la locale Écolo de Grez-Doiceau, en collaboration avec les locales de Beauvechain, Incourt, Chaumont-Gistoux et Wavre.