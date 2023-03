Grez-Doiceau/Bruxelles : un premier EP pour le trio Fowv

Issu d’une famille de musiciens avec un père qui joue de l’accordéon et une sœur de la flûte traversière, "c’est plutôt par hasard que je me suis mis à la guitare, dit-il. On avait une vieille guitare acoustique à la maison et je ne sais pas pourquoi à un moment donné elle m’a attiré et j’ai commencé à bidouiller dessus…"

"Ce n’est pas une nécessité de jouer de la musique"

S’il a aujourd’hui abandonné le metal extrême pour quelque chose "de plus posé et contemplatif", comme il aime le souligner, sa passion pour la musique, elle, occupe toujours une place essentielle dans son quotidien. Bien que ce psychologue de formation ne souhaite pas y consacrer sa vie, il ne se voit pourtant pas vivre sans: "J’aime le fait que ça ne soit pas une nécessité de jouer de la musique, ce n’est pas elle qui me permet de me nourrir ou de payer mes factures, sinon j’aurais peur de ne plus avoir le même rapport avec la musique".

Le trio Fowv qui réunit Ulrich Schadeck (chant, guitare), François Tshinkulu (batterie) et Clément Degrave (basse), s’est véritablement cristallisé l’année dernière avec la rencontre de son bassiste. "Le milieu de la scène bruxelloise est incontournable si on veut faire de la musique. J’avais déjà un réseau existant et c’est là que j’ai rencontré Ulrich", raconte-t-il.

Le trio francophone a choisi de chanter en anglais: "Ça s’est un peu imposé comme une évidence. Le groupe a de l’ambition et on ne veut pas se cantonner au public francophone".

En concert le 24 mars à Rixensart

Depuis la mise en place de leur set live – le fruit d’une série de concerts donnés dans différentes salles – les choses s’accélèrent. Un premier EP intitulé Joy reclaimed ! et composé de quatre titres sortira ce vendredi 17 mars. Dans la foulée, le trio sera en concert le vendredi 24 mars à Rixensart, à la maison des jeunes et de la culture Le Trente-Trois.