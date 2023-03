Covid : le home Renard (Grez-Doiceau) rouvre partiellement

Bonne nouvelle du côté du home Renard. Après plusieurs jours de quarantaine, les résidents testés "négatif" au Covid ont enfin pu sortir de leur chambre, pour partager le repas du soir, tous ensemble réunis, ce lundi 13 mars. Seuls les résidants de l’étage et quelques-uns du rez-de-chaussée, testés "positif", resteront encore en chambre, par mesure de sécurité, jusqu’à la fin des 10 jours réglementaires. Pour les autres résidents, le home est donc dorénavant en mode "portes ouvertes" pour leurs familles et les bénévoles, tout en respectant les règles de sécurité classiques (masque et gel hydroalcoolique recommandés).