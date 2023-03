Gros succès pour le Grand feu de Nethen: "Qu’est-ce que j’aime ce village"

Le Grand feu à Nethen (Grez-Doiceau) a tenu toutes ses promesses ce samedi soir. "Une magnifique soirée, se réjouit Marie Cabay, membre de l’organisation. Il y a eu beaucoup de famille au début puis beaucoup de jeunes de Nethen avec une soirée dansante qui s’est tenue jusque 1h30 où se sont mélangées toutes les générations du village. C’est génial de voir ça… On a vendu les 400 pains saucisses prévus et il ne nous reste plus une bouteille remplie ! Mais ce qui me fait chaud au cœur, c’est que ces jeunes sont tellement supers… On les met dehors à deux heures du matin et ils partent en me disant 1000 fois mercis… Il n’y a eu aucun débordement et surtout des Nethenois trop heureux de se revoir. Des gens qu’on n’avait plus vus depuis la pandémie étaient là. Qu’est-ce que j’aime ce village !"