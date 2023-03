La belle aventure humaine de la réhabilitation du sentier 82 à Grez-Doiceau

Un responsable de l’école VTT locale, en faisant une reconnaissance pour un stage de jeunes cyclistes, avait été interpellé par le propriétaire d’une parcelle. Le passage qu’il voulait utiliser n’était pas le sentier originel et était privé. Le jour même, ce responsable rencontre Christopher Pastur, un riverain qui connaît bien l’endroit. Lors des échanges, Christopher émet l’idée de rouvrir le sentier sur sa totalité. C’est cela qui a déclenché la réhabilitation du sentier 82.

La locale de Tous à Pied a été contactée. Ses délégués sont venus pour repérer le tracé. En accord avec le propriétaire du bois, Christopher s’est engagé à rouvrir la trace. L’école VTT, elle, s’est engagée, lors d’un stage, à ramasser les déchets à l’entrée du sentier. Tous à pied a prévenu le collège communal de l’opération, qui a confirmé que les services communaux emporteront ce qui aura été collecté.

Le 2 mars, Christopher et son équipe, Mattheo Mets et Nicolas De Crits, ont manié la pince coupante, la tronçonneuse et la débroussailleuse pour dégager et sécuriser l’assiette du chemin.

Le jour même, des promeneurs, habitant le quartier, profitaient de la réouverture.

Deux crocodiles, des oiseaux en plâtre...

Le 3 mars, ce sont les enfants du stage VTT qui se sont mis à la tâche, avec de l’enthousiasme, mais aussi de l’étonnement. "Qu’est-ce que cela fait dans les bois?"

Deux crocodiles, une chaise, des ballons de foot, une conduite de grès, un pneu, des pots de fleurs, des oiseaux en plâtre, des emballages, du treillis, etc.

Pour paraphraser Louis, un jeune stagiaire: "Il faudrait que ceux qui polluent les bois arrêtent et viennent dépolluer. C’est triste de voir autant de déchets quand on roule à vélo, d’autant plus qu’ils mettront du temps, des années, des siècles, avant de disparaître."

Pour les responsables de la locale de Tous à Pied, Roland Flamand et Denis Marion, les conclusions à tirer de tout cela est que la conjonction des énergies est importante pour la préservation du patrimoine viaire.

Le résultat est un sentier dégagé, qui permet maintenant de faire une belle boucle de promenade dans les bois, à proximité d’une zone particulièrement urbanisée de la commune de Grez-Doiceau.