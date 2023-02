Grez-Doiceau : Générations.bio forme à la permaculture

Ce stage s’adresse en priorité aux enseignants mais aussi aux éducateurs, grands-parents et animateurs de jeunes ayant l’envie d’initier des potagers scolaires en partenariat avec des maraîchers locaux.

Une récente enquête du Forum des jeunes révèle que "neuf jeunes interrogés sur dix estiment que l’éducation à l’environnement devrait être davantage abordée à l’école de manière transversale mais également au travers d’actions concrètes telles que des potagers pédagogiques, cantines durables, composts. Leur souhait: se voir enseigner des solutions à apporter face aux crises environnementales".

L’objectif de Générations.bio est de former les enseignants, "en leur apportant les outils pratiques et prolongements théoriques pour leurs cours, qui permettront grâce à un accompagnement professionnel de concrétiser l’implémentation de potagers pédagogiques dans ou à proximité de leurs écoles".

Il s’agit aussi d’offrir aux participants l’opportunité de se connecter à la nature et de favoriser l’école du dehors et l’enseignement en alternance pour relever le défi d’amener l’enfant à la terre et la terre à l’enfant. "La formation et l’école en plein air sont dans l’air du temps", souligne Carl Vandoorne, co-initiateur de ce 12e stage du genre avec Gaëlle Verdonck.

"Les 11 premiers stages nous ont permis de constater les impacts positifs sur le développement physique et psychique des 200 participants (des jeunes, adultes et grands-parents), relève Hubert del Marmol, de la ferme du Petit Sart. Beaucoup de stagiaires au terme des cinq jours ont confié leur évolution de consom’acteurs, dans leur comportement social, leur découverte de légumes oubliés et de nouvelles saveurs sans oublier l’éveil à plus de biodiversité."

Ce vendredi, à 15 h, Générations.bio propose aussi, à la ferme du Petit Sart, une projection du documentaire L’école de la vie – Une génération pour tout changer de Julien Peron et Laurent Queralt.

Ce sera également l’occasion de présenter le programme de la formation ainsi que de compléter les inscriptions qui restent ouvertes.

La participation demandée pour le stage (150 € pour les 5 jours) reste démocratique grâce au soutien de la Fondation QiGreen.

Infos et inscriptions pour le stage: Gaëlle Verdonck (verdonckgaelle@gmail.com, 0478 27 94 10) ou Carl Vandoorne (carl@medialogues.be, 0477 52 81 39).