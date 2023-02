Nethen: Traversée impossible jusqu’au 31 mars

Le chantier des trottoirs à Nethen va entrer dans sa 4e phase ce lundi 27 février avec comme conséquence la fermeture de la rue de Hamme-Mille du 27 février au 31 mars. La circulation sera interdite rue de Hamme-Mille entre le carrefour formé avec la rue Émile Vandervelde et le carrefour formé avec la rue de la Cortaie, entre 7h et 17 h. Des déviations seront mises en place pour rejoindre ou quitter Nethen. Paul Vandeleene, bourgmestre, précise: "La traversée de Nethen sera donc"impossible"dans ce créneau. Pour quelles raisons ? Pour réaliser les trottoirs entre la rue Vandervelde et la rue de la Cortaie, l’entreprise devra occuper avec ses engins de chantier le centre de la rue de Hamme-Mille pour retirer les bordures actuelles, creusement de l’assiette du trottoir, placer les nouvelles bordures… La durée prévue pour cette 4e phase est de cinq semaines, soit jusqu’au 31 mars prochain. Bien sûr, comme pour les trois premières phases (place de Trémentines-Tienne Vincent, Tienne Vincent-Rue de Tirlemont, rue de Tirlemont-rue Émile Vandervelde), les riverains auront toujours accès à leurs maisons mais ils devront parfois patienter pour circuler le temps que les ouvriers bougent un camion ou une grue. De même, les habitants des Chavée Bal et Chavée du Wez pourront également accéder à leurs rues. Il est bon d’indiquer que, depuis le début du chantier, les services de secours et la police ont bien été informés du déroulement des travaux."