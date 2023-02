Grez-Doiceau fait le point sur la ruralité intelligente

"Smart rurality", autrement dit "ruralité intelligente", quèsaco ? Le concept n’est pas encore vraiment connu. L’échevin en charge de la transition numérique et de la digitalisation, Pascal Goergen (DéFI), a pu mener à bien cet exercice avec le soutien de l’ensemble du collège. "Il faut dire que peu de Communes rurales ou semi-rurales du Brabant wallon ont pris le train en marche de cette ruralité intelligente. Seule La Hulpe est dans le même processus que nous. En fait, le concept initial de Smart City (ville intelligente) n’est pas uniquement réservé aux villes. Il est tout à fait possible de le transposer à l’échelle rurale.

C’est l’objectif poursuivi car le potentiel offert par la révolution numérique s’avère être une opportunité pour les communes rurales pour favoriser le bien-être citoyen et la durabilité économique, sociale et environnementale."

Une "citoyenneté agréable"

Grâce aux enquêtes et interviews, un diagnostic a été posé par Blanche Flémal, référente "Smart Region" à l’intercommunale inBW, qui accompagnait la Commune de Grez-Doiceau tout au long du processus. En effet, l’émergence du numérique dans le contexte rural grézien a fait apparaître un ensemble d’opportunités tant pour l’administration locale que pour les citoyens, même si 51 % ne connaissaient pas ce concept avant les enquêtes menées fin 2021.

"La perception de la ruralité intelligente par les citoyens et par l’administration est globalement positive et est majoritairement vue comme une opportunité d’amélioration de la qualité de vie et un levier de transformation de la politique locale, poursuit Pascal Goergen. C’est pour cela que nous parlons de “citoyenneté agréable”, même si la crainte principale se situe toujours au niveau de la fracture numérique."

Ce rapport a identifié trois actions thématiques à mener dans le cadre d’une feuille de route "Smart Rurality" à Grez-Doiceau: tout d’abord l’évolution vers une e-administration et des services communaux numériques, ensuite le soutien d’une offre économique, touristique et culturelle locale grâce au digital, et enfin la gouvernance par la donnée (open data) qui concerne l’administration communale mais qui peut mener à moyen terme à des applications touchant directement le citoyen.

Un e-guichet dans quelques semaines

Pascal Goergen conclut: "Je suis satisfait de ce rapport car cela va nous permettre d’aller de l’avant. Tout cela peut paraître fort théorique, mais cela ne l’est pas du tout. À Grez-Doiceau, nous avons évolué depuis ces 2-3 dernières années: tout comme les réunions du collège depuis le début de cette année, le prochain conseil communal sera numérisé et en ligne pour les conseillers communaux et sera bientôt disponible en ligne pour les citoyens.

Autre exemple, l’e-guichet qui sera lancé d’ici quelques semaines et permettra aux citoyens de commander et recevoir encore plus de documents administratifs sans se déplacer à la maison communale, et enfin l’open data permettra par exemple de disposer en temps réel de tous les endroits où se trouvent les places PMR ou les défibrillateurs. L’application “Grez en poche” lancée il y a quelques mois est également basée sur ce principe de partage de données tout comme les données en temps réel de la situation des cours d’eau sur notre territoire."