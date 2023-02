Grez-Doiceau : 58 citoyens de plus et un nombre de mariages record

En 2022, Grez-Doiceau a enregistré 134 naissances (140 en 2021, 158 en 2020), 139 décès (152 en 2021, 149 en 2020), 1 099 nouvelles entrées sur le territoire communal et 1 090 sorties/départs.

En 2022, des milliers de documents ont été délivrés par le service population/état civil: 829 permis de conduire (818 en 2021), 1 199 passeports (509 en 2021), 735 cartes d’identité pour les plus de 12 ans (668 en 2021), 625 Kids-ID (562 en 2021), 1 110 extraits de casier judiciaire (1 114 en 2021) ; 325 titres de séjour de plus de 12 ans (323 en 2021).

L’échevin Goergen profite de la présentation de ces chiffres pour remercier les agents du service population/état civil, d’autant que "l’après-Covid n’a pas été de tout repos pour ces agents, l’agressivité croissante aux guichets et au téléphone étant malheureusement une tendance qui existe aussi à Grez-Doiceau".

52 mariages

En 2022, 52 mariages ont été célébrés (33 en 2021, 35 en 2020, 40 en 2019). Et 34 mariages sont déjà annoncés pour 2023. Pascal Goergen se félicite d’avoir officié à ce jour pour près de 150 mariages (le cap du 100e a été franchi début 2022).

134 nouveau-nés

Grez-Doiceau a enregistré en 2022 les naissances de 68 filles et 66 garçons (65 et 75 en 2021), soit un total de 134 nouveau-nés (140 en 2021, 158 en 2020, 122 en 2019).

Ces 134 nouveau-nés se partagent 119 prénoms, parfois rares comme Yuna et Lyra pour les filles et Roy et Timéo pour les garçons. La plus haute marche du podium chez les filles échoit au prénom Louise (3 fois) suivi par Augustine, Kamila et Mia (2 fois). Chez les garçons, Gabriel et Hugo (3 fois) qui sont à égalité sur la plus haute marche de ce podium des prénoms préférés devant Liam, Lucien, Raphaël et Samuel (2 fois). L.S.